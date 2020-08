Rodríguez Larreta, por cuarentena en Ciudad: “Vamos a consolidar lo hecho en la etapa 1, con apertura gradual de industrias”

Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia. Canal 26.

En horas de la mañana de este sábado, y tras los anuncios hechos ayer desde la Quinta de Olivos por la cuarentena de coronavirus, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, brindó una conferencia de prensa.

El mandatario porteño reafirmó todas las medidas adoptadas ayer, en el sentido de no proceder a grandes cambios ni modificaciones en esta etapa de confinamiento.

Con este marco, dijo el jefe comunal de CABA: “Desarrollamos una estrategia específica. Le dimos gran prioridad a las actividades en los espacios públicos, donde el riesgo de contagio es menor al de los espacios cerrados“.

También dijo: “Desde el Estado estamos haciendo todo el esfuerzo, pero eso no reemplaza la responsabilidad de cada uno siguiendo los protocolos“.

Rodríguez Larreta insistió esta mañana en la importancia de que los vecinos asuman la “responsabilidad” de cuidarse frente al avance de la pandemia de coronavirus en la Ciudad.

Conferencia de Rodríguez Larreta. Canal 26.

Así mismo, dijo que “tenemos mucha presencia del Estado en las calles, para alertar y ayudar a la gente a mantener la distancia social. Generamos más espacios públicos”.

De todas sus declaraciones, tal vez la más destacada y esperanzadora, haya sido la de su afirmación de que “si todos hacemos las cosas bien, vamos a poder seguir sumando actividades”.

“Vamos a mantener y consolidar lo hecho en la etapa 1”, aseguró el jefe de Gobierno porteño.

Anuncios por cuarentena en CABA. Canal 26,

También habló sobre los contagios y aseguró que “el promedio de 1100 casos diarios de coronavirus es una situación preocupante”.

Rodríguez Larreta, reconoció que “hoy el nivel de casos” de coronavirus en la Capital Federal “es alto” e insistió en que el avance del plan gradual de puesta en marcha de la Ciudad dependerá de la evolución de la enfermedad.

En promedio, la Capital Federal acumula 1.100 nuevos casos de Covid-19 por día, dijo Rodríguez Larreta, que si bien indicó que en la Ciudad se va a “consolidar la primera etapa” de apertura de actividades, se abstuvo de brindar precisiones sobre cuándo podría iniciarse el segundo tramo del plan.

Detalles de nueva etapa de cuarentena. Canal 26.

“La fecha de apertura de actividades va a depender en gran medida de la responsabilidad de los vecinos de la Ciudad”, agregó el alcalde porteño, que remarcó la importancia de “cuidarse” frente al coronavirus, en una conferencia de prensa que brindó en la sede del Gobierno capitalino.

Por consiguiente, el próximo lunes 3 de agosto está previsto que abran: comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día.

No incluye a los Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.

Anuncios del Gobierno porteño. Canal 26.

Las frases más importantes del anuncio:

“En los últimos 14 días el promedio de casos se mantuvo en 1100 por día, el R está estabilizado en 1.3. Necesitamos bajarlo de 1″.

“En los barrios vulnerables hicimos un enorme esfuerzo y la situación se controló, la curva de contagios baja constantemente”.

“Con el plan Detectar llegamos a 28 barrios de la ciudad, los que suponen el 80% de los casos. Llegamos a tener 4000 personas aisladas en hoteles. Ahora sumamos el testeo a los convivientes aunque no tengan síntomas”.

“Vamos a mantener y consolidar todo lo previsto en la etapa 1 del plan de apertura gradual“.

Rodríguez Larreta dio detalles sobre cuarentena. Canal 26.

“Las decisiones de la ciudad se toman en base a los datos de la ciudad“.

“El nivel de casos es preocupante, creo que fue clara la preocupación que transmitimos junto con el presidente y el gobernador de Buenos Aires. No estamos en condiciones de dar una fecha de vuelta a clases”.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el vicejefe, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio; y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti.

Previo a la reunión de ayer con Alberto Fernández y Axel Kicillof, el funcionario porteño procuraba que la Ciudad de Buenos Aires avanzara ya mismo a la segunda fase del plan de apertura.