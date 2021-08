Rodríguez Larreta, por pedido de juicio político a Alberto Fernández: “Hay que estudiarlo más”

Horacio Rodríguez Larreta. Foto: NA.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no permanció al margen de la polémica por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos y la escandalosa aparición de las fotos del evento sin distanciamiento social en el que estuvo el presidente argentino Alberto Fernández.

Con este marco, el jefe comunal porteño se refirió al pedido de juicio político impulsado por la oposición contra el mandatario.

Así las cosas, Rodríguez Larreta aseguró que él no está seguro de que pueda avanzarse con este tema y que se concrete finalmente.

Dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Eso hay que estudiarlo más, no tengo el detalle de los causales del juicio político. A priori no parecería, pero también es cierto que tenemos que cumplir las normas, es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori a mí no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suenan o no, es lo que dice la ley”.

En el mismo sentido, también sostuvo que el juicio político contra el presidente debe ser tratado oportunamente en el ámbito del Congreso Nacional.

“Yo no lo promoví, no hablé de juicio político, creo que lo que hizo el Presidente está mal y punto. Es un incumplimiento grave de su propio decreto. Así de claro, está mal e incluso me pareció mal que cuando salió a aclarar el tema de alguna manera la responsabilizó a su pareja en su primera declaración”, dijo Rodríguez Larreta.





Noticias relacionadas