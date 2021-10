Rodríguez Larreta rechazó el diálogo con el Gobierno: “No mostraron ninguna predisposición”

Horacio Rodríguez Larreta, AGENCIA NA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la convocatoria al diálogo para después de las elecciones que hizo el Gobierno Nacional y advirtió que el Frente de Todos se «ocupa de defenestrar a la oposición».

«El Gobierno no ha mostrado ninguna predisposición ni actitud de respeto del diálogo. Resulta sorprendente que se acuerden de eso dos semanas antes de las elecciones«, advirtió el mandatario porteño.

En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta sostuvo que «cada vez que hablan (en el Frente de Todos), se ocupan de defenestrar a la oposición».

«No hay canal de diálogo. Toda convocatoria de diálogo debe ser canalizada por el Congreso, pero hasta el día de hoy yo no he visto ninguna intención de diálogo», subrayó el jefe de Gobierno de la Ciudad.

El mandatario porteño se sumó así a los rechazos de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio a la intención del oficialismo de comenzar un diálogo por diez políticas centrales luego de las elecciones legislativas.

«El Gobierno no tiene autoridad moral para hacer un gran acuerdo», resaltó a su vez el diputado nacional por Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

En declaraciones radiales, el líder del radicalismo señaló: «La Argentina necesita un gran acuerdo para hacer las reformas que permitan mejorar la economía y las condiciones sociales, pero tiene que ser explícito y no con las generalidades que menciona Sergio Massa».

Además, se expresaron en contra de la iniciativa que planteó primero el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y luego el presidente Alberto Fernández, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, entre otros.

«Hay dos caminos: por un lado, estamos quienes le decimos #Sí a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina. Quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo», aseguró Fernández.

En su cuenta de Twitter, agregó: «Por el otro, están quienes dicen que no. No quieren sentarse a dialogar. No quieren encontrar soluciones. En su lugar, ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar. Pero persistiremos y los convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí».





