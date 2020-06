Rodríguez Larreta sobre extensión de cuarentena: “No podemos hacer estimaciones”

Nicolás Kreplak.

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la cuarentena obligatoria y preventiva por coronavirus se va a extender al menos por tres meses más en el Área Metropolitana. En diálogo con el periodista Luis Novaresio en el programa Animales Sueltos, el funcionario que integra el gabinete de Axel Kicillof aseguró que el principal objetivo de las medidas adoptadas hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano es tener cada vez menos camas ocupadas y así evitar un colapso del sistema hospitalario.

Según estimaciones públicas y privadas que afirman que con el actual nivel de contagios no habrá más lugares disponibles en terapia intensiva para atender a los enfermos graves de coronavirus dentro de cuatro semanas, el objetivo de las autoridades sanitarias es desacelerar el rito de transmisión del virus y prolongar lo máximo posible el arribo al pico. Esa situación plantea una hipótesis de cuarentena mucho más larga de lo que se preveía inicialmente hasta que la infección desaparezca o haya avances científicos relevantes que permitan controlarla.

“¿Con las nuevas medidas que están analizando, cuánto se posterga ese día de colapso de sistema de salud?”, le consultó el periodista Maximiliano Montenegro. “Eso depende de lo que hagamos: si tenemos una respuesta muy buena y el famoso R es menor que 1, tenemos una caída… Todo tiempo que ganemos son vidas y pensemos que en algún momento va a haber una solución científica para esto; nunca hubo tanta ciencia investigando algo”.

Pero todos sabemos que eso no va a ser antes del mes de septiembre, octubre… ¡Noviembre! ¿Te imaginás una cuarentena dura hasta noviembre en la Argentina?, fue la pregunta siguiente obligada.

Dijo Kreplak: “Yo me imagino que vamos a hacer lo posible para adaptarnos a esto y no cambiarlo por vidas. Yo pienso en mucho antes, pero iremos viendo. Si logramos una buena estrategia que nos dé tres meses más de sistema sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no?”

Y agregó: “Si podemos decir que hasta el 15 de septiembre no colapsamos el sistema, yo compro”.

Las estimaciones de Kreplak superaron también las del jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, quien había manifestado que el confinamiento se extendería al menos hasta agosto. Tras la repercusión que provocaron sus dichos, intentó dar marcha atrás. Sin embargo, día tras día su proyección tiene más chances de concretarse. De hecho, esta semana podría anunciarse una prolongación de la cuarentena hasta el 12 de julio.

Hay otros elementos que apoyan a la posibilidad de un aislamiento largo no sólo en el centro del país. En los últimos días fueron muchas las localidades que tuvieron que regresar a fase 1 por un rebrote de casos. La última, Chaco, incluyó un asueto administrativo y la prohibición de cargar combustibles para particulares con el objetivo de disminuir la circulación al máximo.