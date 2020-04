Rodríguez Larreta sobre liberación de presos por coronavirus: “Es indignante”

Rodríguez Larreta en conferencia, NA.

El Jede de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la decisión de la Justicia de otorgar domiciliarias y excarcelaciones a presos para evitar una propagación del coronavirus en las cárceles.

“Que salgan los presos para mí es indignante, la gente está encerrada cumpliendo la cuarentena y ellos salen a la calle”, expresó el funcionario porteño durante una conferencia de prensa en el marco de una presentación de un plan para contener a los barrios populares.

Larreta se mostró molesto por el caso de un preso del penal de Marcos Paz que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y menos de 24 horas después fue detenido por robar una heladería en el barrio porteño de Almagro.

“Ayer, engancharon a uno robando en Almagro. Había salido el día anterior, y el tipo les dijo: ‘Igual no me importa, mañana me voy de nuevo’. Es indignante“, enfatizó.

La situación también generó el malestar de los integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos, que se reunieron con el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa para acordar el monitoreo de las domiciliarias y excarcelaciones.