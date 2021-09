Rodríguez Larreta: “Veo al Presidente muy errático, de un lado al otro, sin rumbo claro y con posiciones preocupantes”

Horacio Rodríguez Larreta, AGENCIA NA

Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el presidente Alberto Fernández y señaló que lo ve errático, sin rumbo y adoptando posiciones muy preocupantes.

“Lo veo muy errático, lo veo con algunas posiciones que no puedo entender. La defensa de la docente que les bajaba línea política a los chicos en el aula me pareció gravísimo. Tuvo trascendencia, pero no sé si con la gravedad que para mí tuvo. Es inentendible que el Gobierno haga eso”, inició.

Y enseguida, resumió: “Yo lo veo al Presidente muy errático, de un lado al otro, sin un rumbo claro, que eso es lo más grave, y con posiciones que son muy preocupantes”.

“Defender la bajada de línea en la escuela es muy de fondo; muy filosófico. Yo creo que la escuela es, primero, un lugar en el que tienen que estar los chicos; no como en la provincia de Buenos Aires que al día de hoy algunos tienen clases un día sí y un día no. La mitad de los días no van al aula. Y una vez que están en el aula, no es para que haya un adoctrinamiento político. Así que las posiciones del Presidente me parecieron muy muy preocupantes”, completó el Jefe de Gobierno de la Ciudad en una entrevista con Radio Mitre.

Al ser consultado sobre el tiempo que hace que no tiene contacto con el Presidente, el jefe de Gobierno porteño aseguró que hace meses que no tienen contacto: “Me lo encontré en el evento de la UBA, de los 200 años, yo soy egresado de la UBA, y en algún otro evento público protocolar, pero tener una conversación mano a mano, casi te diría que este año no tuve, me tengo que remitir a fin del año pasado. Me puedo equivocar por el primer mes del año, pero casi seguro”, detalló.

“Yo tuve algunas discusiones muy muy duras (con Alberto Fernández); yo mostré predisposición a acordar todo el año pasado, a ponerme de acuerdo y combinar todo lo que tiene que ver con la pandemia, todo. Demostré predisposición, fui a las reuniones, todas. Y además lo defendí eso. Yo creo, sigo creyendo, yo no cambio mi convicción, yo sigo creyendo que la pandemia la tenemos que coordinar. Si lo pensaba en marzo del año pasado por qué no lo voy a pensar ahora. Que el Gobierno tome posiciones políticas diferentes a lo que yo pienso no cambia mi responsabilidad como jefe de Gobierno de coordinar. Ahora, un día me enteré por los medios, de un día para otro, que me cerraban las escuelas, si avisar, es difícil trabajar así”, explicó.

“Aún así, hace unas tres semanas, hubo una conferencia de los ministros de Salud, Vizzotti, Quirós y no sé si era Gollan todavía en Provincia, donde presentamos juntos los resultados del estudio de compatibilidad de vacunas, y lo hicimos coordinadamente, porque es lo mejor para la Argentina”, cerró.





