Rodríguez Larreta, y el escenario post Elecciones: «No veo perspectivas de un consenso con el Gobierno»

Horacio Rodríguez Larreta. Foto: NA.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que no ve «perspectivas de consenso» con el Gobierno tras las elecciones generales del 14 de noviembre, al tiempo que se quejó de que la Casa Rosada «hace gala de que no tiene un plan» económico.

«No veo perspectivas de un consenso. El consenso tiene que ser mayoritario, pero no tiene por qué ser con todos«, sostuvo el referente del PRO al ser consultado sobre la iniciativa que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para después de los comicios legislativos. En declaraciones radiales, el dirigente opositor ratificó sus diferencias con el Gobierno y el Frente de Todos para justificar su negativa a la mesa de diálogo que propone el tigrense.

«El consenso no me lo imagino con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios; que hay que congelar los precios; que no hay que condenar los Derechos Humanos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua; que el Gobierno no tiene que ayudar a una provincia desbordada por temas de seguridad como Río Negro; que hay que limitar la exportación de carne», remarcó. Y agregó: «Hay niveles de diferencias, nunca uno piensa igual en todo, pero hay algunas visiones comunes que tienen que estar».

Asimismo, Rodríguez Larreta cuestionó el manejo de la economía por parte del Gobierno y afirmó que la Casa Rosada «hace gala de que no tiene un plan». En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño analizó el problema inflacionario que sufre la Argentina hace décadas y consideró que para resolverlo se debe «ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia».

«Los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular», agregó el mandatario de la Ciudad. Y concluyó: «Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda«.





