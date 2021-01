Rodríguez Machado apoya la decisión de Schiaretti de no aplicar el «toque de queda» – NCN

La Senadora Nacional por Córdoba (2015-2021) y Vicepresidente segunda del PRO Nacional, Laura Rodríguez Machado, adelantó su apoyo al gobernador Juan Schiaretti tras el anuncio de que la provincia no aplicará el “toque de queda sanitario” impulsado por el presidente Alberto Fernández, sino que incrementará los testeos y las camas de internación.

Apoyo la decisión del Gobernador. #Cordoba no tendrá toque de queda. La solución es prevenir y no prohibir.

Juan Schiaretti adelantó que Córdoba no aplicará el toque de queda sanitario https://t.co/DFY7gBuX4H

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) January 7, 2021