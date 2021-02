Rodríguez: “Si se logran 2 o 3 puntos por encima de la inflación, será un paso adelante” – Télam

Rodrguez asegur que “no vamos a poner ningn lmite a ninguna paritaria”

El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, destacó este martes que desde el Gobierno nacional “hablan de la necesidad de que las paritarias cierren dos o tres puntos por encima de la inflación” y aseveró que “si lo logramos será un paso adelante”.

“No vamos a poner ningún límite a ninguna paritaria”, dijo Rodríguez en declaraciones a Télam, en las que confirmó una reunión para esta tarde de la mesa chica de la CGT, que se realizará desde las 15 en la sede de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa)

Rodríguez informó que, en principio, el encuentro estaba pactado para “analizar la propuesta del ministro (de Desarrollo Territorial y Hábitat) Jorge Ferraresi, sobre el plan de viviendas a nivel nacional, donde una parte le van a corresponder al movimiento obrero, y estamos viendo entre los gremios cómo se hace esa distribución”.

“Desde el Gobierno están hablando de la necesidad de que las paritarias cierren 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Si lo logramos, es un paso adelante y nosotros vamos a poner el hombro para que esto suceda””

“También surgió el tema salarios, sobre el cual el Gobierno ya tuvo su reunión de Gabinete Económico Social y largó alguna punta de información, referido a la posibilidad de alcanzar un pacto sobre salarios y precios”, indicó el dirigente gremial.

El titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) adelantó que “hay una reunión prevista para estos días” con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para analizar el tema.

“Tenemos que escuchar y ver cuáles son las propuestas, porque no podemos congelar los salarios en un 30 por ciento, que es la pauta del presupuesto 2021 para la inflación. El Gobierno habla de un 29 por ciento y nosotros consideramos que será más alta”, dijo y añadió: “”Hasta que no haya una posición oficial firme y detalles concretos, no podemos tomar ningún juicio de valor”.

La semana pasada, el gabinete económico y social encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzó en la definición de una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica del Gobierno.

Sobre el objetivo de alinear precios y salarios, Guzmán sostuvo que “el Gobierno apunta a continuar con el sendero de reducción gradual y consistente de la inflación”.