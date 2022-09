Roger Federer, adiós al último «gentleman» del tenis mundial

Cuando Roger Federer retornó, hace algunas semanas, para una celebración especial en Wimbledon durante el desfile de ex campeones, soñó que todavía estaba a tiempo del “último baile”. A punto de cumplir 41 años, quedaría algún intento más sobre el césped. No se dio, ni se dará.

Aquel que con sus récords, sus hazañas y, fundamentalmente, con su estilo se ha ganado un lugar entre los más grandes deportistas de la historia, ya sentenció su retiro. No es solo el paso implacable del tiempo, sino la exigencia física ─demoledora─ sobre los deportistas de elite; tres operaciones en su rodilla derecha son suficientes.

Federer fue un descomunal jugador y también, el que heredó las cualidades de “gentleman” que solían marcar las tradiciones de su deporte. Y las dos imágenes permanecerán por siempre. Su grandeza técnica y su deportividad.

Lo curioso es que nada lo anticipaba en un chico rebelde, que rompía raquetas en sus horas de disgusto y asomaba cercano a la provocación. Alguna vez se produjo el click, acaso en aquella final de Hamburgo que perdió dos décadas atrás con un argentino, Franco Squillari. Un click que le llevaría a reinar por más de dos décadas en su deporte (otra cifra incomparable), abarcando entre sus rivales a distintas generaciones: de estilo y de actitud.

Igualmente increíble fue su vigencia, apenas un puñado de grandes figuras alcanzaron a pelear en el máximo nivel al llegar a los 40 años. Ken Rosewall fue uno de ellos, disputando las finales de Wimbledon y el US Open en el 74, pero arrasado por un joven y agresivo Jimmy Connors. Y este mismo produjo sus semanas mágicas en Flushing Meadow a los 39, escalando hasta las semifinales. El canto del cisne. Federer se marcha a los 41, aunque los últimos tiempos ─entre la pausa de la pandemia y sus propias lesiones─ lo tuvieron casi inactivo.

Su cuenta abarca más de 1.500 presentaciones en partidos oficiales y más de un centenar de títulos, veinte de ellos en los torneos del Grand Slam. Varios de los duelos con Nadal y Djokovic, en distintos momentos y en distintas superficies, se pueden inscribir entre los más grandes juegos que registra la memoria de su deporte.

En aquel Olimpo donde se anotaron Rod Laver, Bjorn Borg, Pete Sampras o Rafa Nadal recientemente, Federer tiene su lugar reservado, y los millones de apasionados por el tenis podrán elegir a placer.

Después de los gloriosos 70, o más aún, después de la era de Sampras/Agassi, pocos (o nadie) supondría que algún tenista alcanzaría una cifra de veinte títulos en grandes torneos. Federer, Nadal y Djokovic atravesaron esa frontera y llevaron su deporte a una nueva dimensión. “The Master” definió The New York Times al suizo, quien ya llevaba largo rato en la categoría de leyenda. Su juego delicioso hasta le valió varias de las páginas más brillantes de la literatura tenística, incluyendo la del “Momento Federer” que patentó David Foster Wallace: “La danza, la elegancia, la técnica, ese derroche de talento que por momentos desafía las leyes de la física, pero no de una manera bruta, sino inteligente. Sabe que no hay manera de que Roger Federer haya dominado el tenis de la forma en que lo ha hecho si no fuera un atleta virtuoso, pero destaca el modo en que su juego por momentos parece detener el tiempo, sobre su fuerza y su potencia”.

El esplendor de Federer llegó a partir del 2005 y por un período de cinco años fue infaltable en las finales de Grand Slam (18 de 19 torneos, apenas no estuvo en la de Australia 2008). Luego, con la presión de Nadal y el posterior ascenso de Djokovic, se le hizo más difícil, pero siempre al borde del trono.

Si ya aquella cuenta de títulos es abrumadora, lo mismo sucede con el territorio que sentencia la clase suprema entre los jugadores de tenis, Wimbledon. Hasta el advenimiento del profesionalismo, se mencionaban los siete títulos de un tal William Renshaw en el siglo XIX, cuando el campeón pasaba directamente a la final de la temporada siguiente. Y cuando Björn Borg reinó por cinco temporadas consecutivas, entre 1976 y 1980, se le consideró la mayor proeza jamás registrada en un campo tenístico. Tanto que al ser destronado por McEnroe, en el verano siguiente, demoró muy poco en colgar su raqueta.

Sampras extendió su reinado por siete temporadas, pero Roger Federer lo ha colocado en 8 títulos, en su ciclo que se extiende desde el 2003 hasta el 2017 (y cinco de ellos consecutivos la principio) que hoy también parece insuperable y al que hay que agregarle otras cuatro finales. Por eso, la reciente ovación de una multitud devota en el Centre Court, palpitando que no habría una cuota más.

“Si no eres competitivo, no tiene sentido seguir”, había insinuado en una entrevista reciente, dejando sentado que la caída en los cuartos de final ante el polaco Hurkacz en Wimbledon 2021 marcaría su despedida de aquel torneo.

“Federer, como Nadal, son tenistas que elevaron su propio deporte a una categoría superior, difícilmente superable”, definió Toni Nadal, el tío y ex entrenador de Rafa. En el caso específico del suizo apuntó que “ha sabido combinar potencia y elegancia, en sus golpes y en sus desplazamientos con una eficacia y brillantez difícil de igualar”.

Con Federer termina un tiempo, un estilo, un determinado físico y un contexto de tenis. Probablemente lo sucedido en las últimas semanas con el US Open marquen la aparición de otro.