Roger Nediani fue recibido por dirigentes y vecinos del Club Villa Unión

El lunes a la tarde, el intendente Roger Nediani, participó en una reunión con dirigentes y vecinos del Club Villa Unión de la ciudad de La Banda.

El encuentro fue organizado por Diego Juárez, Juan Carlos Paz e integrantes de las agrupaciones políticas Nueva Generación y Juntos por La Banda

El actual jefe comunal bandeño fue recibido por el presidente de la institución, Guillermo Pardi, miembros de la Comisión Directiva, jugadores de fútbol, integrantes de la escuela de patín artístico, simpatizantes y vecinos.

En la oportunidad, Nediani declaró: «Hace rato que el municipio viene trabajando junto al Club Villa Unión a los efectos de ir viendo como nos damos una mano mutuamente. En este sentido he querido visitar las instalaciones del club y he quedado gratamente sorprendido porque encontré un club muy remozado y mejorado.

En esta oportunidad, el presidente también me ha trasladado varias inquietudes que tiene la Comisión Directiva y los profesores que trabajan en el club en disciplinas como el fútbol, patín y básquet. Así que vamos a trabajar juntos ahora para ir mejorando de a poco esta institución deportiva que representa a la ciudad de La Banda de la mejor manera».

Por su parte, el presidente Guillermo Pardi agradeció la visita del jefe comunal y destacó que le solicitó colaboración para realizar mejoras de infraestructura como la iluminación de la cancha de fútbol y la renovación del piso y la colocación de accesorios para los baños de la cancha de básquet.

Además, pidió el apoyo del municipio para la concreción de importantes proyectos como la construcción de un gimnasio y un salón de usos múltiples en el estadio situado sobre Ruta 11.