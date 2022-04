Roger Nediani fue recibido por un centenar de vecinos en el Club Las Palmas

Durante la noche del miércoles, el intendente Roger Nediani se reunión con una gran cantidad de vecinos de diferentes barrios de la ciudad en la cancha de Las Palmas del barrio Bajo de Vértiz, ubicado a la vera de la Av. Del Libertador.

En esta oportunidad, el jefe comunal diálogo con los vecinos, fortaleciendo el contacto, el trato, la unión entre los bandeños y el municipio, manifestando que: “Me levanto día a día para mejorar y trabajar por mis hermanos, eso es lo que me honra, lo que me hace sentir orgulloso y eso es lo que quiero seguir haciendo”.

“Hoy, tenemos un estado municipal presente, en cada una de las actividades, sabemos que faltan muchas cosas por hacer, amo lo que hago y lo quiero seguir haciendo, soy una persona que quiere estar junto a ustedes, que quiere acompañar. Les he dado órdenes a mis funcionaros que la solución para los vecinos tiene que estar antes que los expedientes, porque la necesidad, el hambre y la enfermedad no espera y así lo venimos haciendo”.

“Queremos una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas, porque queremos igualdad de oportunidades para todos; los bandeños valemos todos lo mismo, no hay bandeño de primera, ni de segunda ni de tercera, somos todos hermanos y nos merecemos todos vivir mejor y vamos a trabajar para eso, volcando los recursos en ello”.

Asimismo, hizo referencia a las obras, servicios y propuestas que se realizan desde el municipio, como por ejemplo en materia de deporte, expresando: “Entendemos al deporte como una forma de vivir, de desarrollar habilidades pero por sobre todo, una actividad que nos humaniza, nos solidariza, nos confraterniza y nos permite compartir con cada uno de nosotros”.

Para finalizar esta importante reunión, el intendente Nediani hizo entrega de camisetas a los equipos de fútbol de El Cruce, Alianza, Calle 1, Soler Infantil, Amistad, Las Palmas y San Javier; además entrega de pelotas a Alto Verde, Central Norte, Chacharita, Gorrini, Villa Unión, Paraíso, Villa Juana, Taller Tevez, Alem, Villa Inés, Herfa, Güemes, 12 de Octubre, El Triángulo, La Nueva 12, Defensores Los Lagos, Pablito, Clodomira, Pirata, Rincón, La 12 de Octubre A y Palermo.