Rossi, afianzado como candidato: “Hice todo lo que estuvo a mi alcance para satisfacer el pedido del Presidente”

Agustín Rossi en campaña electoral. Foto: NA.

El precandidato a senador nacional por Santa Fe Agustín Rossi expresó que tiene una “enorme tranquilidad de conciencia” porque hizo todo lo que estaba a su alcance “para satisfacer el pedido del presidente” Alberto Fernández de lograr la unidad del Frente de Todos y remarcó que será candidato porque el actual gobernador, Omar Perotti, tiene un proyecto autónomo lejano al del Frente de Todos.

Rossi comentó: “A principios de este año, Perotti lanza su línea interna en la Provincia de Santa Fe. El problema empieza cuando le pone el nombre ‘Hacemos Santa Fe’, emparentado con el ‘Hacemos Córdoba” de Schiaretti y ‘Haciendo Buenos Aires’ de Larreta“.

“Otro hecho que me alerta es cuando el gobernador toma la decisión de impulsar como candidato a senador a su mano derecha, su persona de más confianza que es Roberto Mirabella“, agregó.

Asimismo, contó que Alberto (Fernández) le dijo que “medía muy bien en Santa Fe y que podía ser una alternativa para ganar las elecciones”.

“Lo primero que hice, fue resignar ser Senador. Me ofrezco para encabezar la lista de Diputados nacionales. Perotti me dice telefónicamente: ‘Creo que es inconveniente que vos aparezcas en cualquier lugar de las listas en las próximas elecciones“, relató.

En ese sentido, contó que Perotti lo quería fuera de las listas “por ser kirchnerista” y “estar desgastado”.

“Todas esas cosas que nos dicen a los kirchneristas. No me gustó, porque a nadie le gusta que te impugnen o te proscriban de alguna forma. Me di cuenta de que había una voluntad de unidad, sino de que desaparezcamos y ahí fue la decisión de presentar la lista”, sostuvo.

Y concluyó: “Tengo una enorme tranquilidad de conciencia porque hice todo lo que estuvo a mi alcance para satisfacer el pedido del Presidente”.