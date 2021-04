Rossi: Rodríguez Larreta mostró “características caudillescas”, impropias de un “hombre de Estado”

Rossi compar la actitud de Rodrguez Larreta con la del “nio rico que se lleva la pelota cuando no le gusta cmo va el partido” de ftbol.

El ministro de Defensa, Agustn Rossi, consider este domingo que el jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, mostr una postura de “caractersticas caudillescas” y no propia de un “hombre de Estado”, al haber decidido no acatar el DNU nacional que estableci clases virtuales hasta fin de mes por el aumento de casos de coronavirus en el rea Metropolitana de Buenos Aires.

“Se est ubicando como Luis XIV, que dijo el Estado soy yo. Eso no funciona as en ningn lugar del mundo porque existe un orden jurdico institucional. Es un error gravsimo, que no lo ubica como un hombre de Estado, sino como un hombre con caractersticas caudillescas”, expres esta maana Rossi en declaraciones a C5N.

De esta forma, el ministro cuestion que el Gobierno de la Ciudad se haya desmarcado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Alberto Fernndez para disminuir al mximo la movilidad durante 15 das, en un intento por frenar el aumento de casos de Covid-19 en el AMBA, considerada el epicentro de la segunda ola por su capacidad de proyectar contagios hacia otras provincias.

“Se equivoca notablemente, sobre todo alguien que aspira a ser presidente de la Nacin”, insisti Rossi y compar la actitud a la del “nio rico que se lleva la pelota cuando no le gusta cmo va el partido” de ftbol.

Plante que lo que tiene que hacer Rodrguez Larreta es “cumplir con la ley” y grafic: “Si un jefe de Gobierno o un gobernador no cumple con la ley, cmo le podemos pedir al resto de la sociedad que lo haga?”.

La ciudad de Buenos Aires “no es un Estado asociado a la Argentina” sino que es un distrito que “funciona dentro del marco de la Constitucin Nacional”, remarc Rossi.