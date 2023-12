Roust renunció como subsecretario de Medios – NCN

Eduardo Roust, quien había sido designado como subsecretario de Medios del gobierno del presidente Javier Milei, declinó el ofrecimiento «por motivos estrictamente personales», a través de una comunicación que envió a un grupo de periodista.

No obstante, aclaró que no había sido nombrado en ningún cargo y que sólo había tenido una propuesta.

«Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido. Lo comunico de esta manera informal porque no he sido nombrado en ningún cargo. Sólo había tenido una propuesta», aclaró Roust

El profesional de la comunicación señaló que «el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes», y afirmó que estas circunstancias «hacen que el trabajo resulte para mí un poco inhumano».

Roust se disculpó con sus colegas periodistas de la Casa Rosada por «la falta de paciencia» y los «muchos desencuentros», y les agradeció: «Para mí su labor es grandiosa», expresó.