Ruiz Malec destacó la “ayuda a las empresas más pequeñas” a través del PPT

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, destacó la ayuda que otorga el gobierno bonaerense para las empresas más pequeñas, las cuales que se han visto seriamente afectadas por la continuidad de la pandemia.

De este modo, la funcionaria precisó que el aporte se realiza a través del Programa Preservar Trabajo (PPT), que otorga hasta un 50% de un salario mínimo vital y móvil que hoy se encuentra en los $12.600. Mientras tanto, la otra mitad y el resto del salario son cubiertos por el empleador.

“El programa es para empresas de hasta 80 trabajadores: focalizamos en las micro y pequeñas empresas y también para cooperativas. Esto último es una novedad en los programas de pago de salarios porque tienen otra figura como es el retiro de socios, y nosotros los estamos contemplando tanto para sus socios como si a su vez contratan trabajadores”, explicó Ruiz Malec.

El beneficio se podrá otorgar por un período de 3 meses con la posibilidad de renovación por el mismo tiempo, durante un máximo de 1 año. Las empresas aspirantes deberán contar con toda su plantilla correctamente registrada y enmarcarse dentro de los rubros afectados. Además deberán contar con la inscripción de AFIP, ARBA y el Programa ActiBA.

“Ofrecemos atención personalizada, tenemos Delegaciones Regionales en toda la provincia a las que el empresario o cooperativista se puede acercar y recibir asistencia sobre cómo hacer, cómo llenar todo y tener luego ese beneficio”, aclaró la ministra a través de su cuenta de Twitter.

Por último, Ruiz Malec informó que ahora ya no existe el requisito que regía en 2020, donde las empresas que ya había recibido el ATP no podían registrarse en Preservar Trabajo. “obviamente no se puede cobrar el Repro y el PPT al mismo tiempo, pero si no entraron en el programa de Nación, pueden hacerlo en Provincia”, concluyó.