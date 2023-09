Rumania protestó ante Rusia tras el hallazgo de restos de drones en su territorio

Rumania, país que es miembro de la OTAN, anunció este domingo que presentó una protesta ante el representante de Rusia en Bucarest tras el hallazgo en su territorio de fragmentos de un dron «similares a los utilizados por el Ejército ruso».

Un grupo de soldados rumanos encontró el pasado sábado los restos de un dron en las cercanías de Plauru, en el este del país, cerca de frontera con Ucrania.

El secretario de Estado de la Cancillería rumana, Iulian Fota, se reunió el mismo día con el representante de Rusia para transmitirle «la protesta» por la «violación del espacio aéreo» del país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fota pidió firmemente a Rusia que «ponga fin a acciones contra la población y las infraestructuras ucranianas, incluyendo as que amenazan de alguna manera la seguridad de los ciudadanos rumanos en la región», reportó la agencia de noticias AFP.

El presidente rumano, Klaus Iohannis, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informaron el pasado sábado que abordaron el tema durante una conversación telefónica.

«Nada indica que haya habido intención (por parte de Rusia) de atacar a la OTAN, pero los ataques son desestabilizadores», comentó Stoltenberg, en la red X, antes conocida como Twitter.

Spoke to @KlausIohannis re Russian attacks on Ukraine by the Danube & drone parts found in #Romania. No indication of intent to hit #NATO, but the strikes are destabilising. I welcome the US decision to deploy more F-16s for NATO air policing. We stand in solidarity with Romania.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 9, 2023