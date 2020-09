Running: guía definitiva para comprar las primeras zapatillas para correr

La primera recomendación es no apurarse en la elección del calzado y no guiarse por las publicidades de las marcas, realizando un pequeño estudio previo antes de ejecutar la adquisición. Esto se debe a que cada producto está confeccionado para un tipo especifico de corredor y que existe una gran chance de que no se adapte a nuestras necesidades.

Dicho esto, antes de arrancar con el proceso de búsqueda necesitamos saber cuál es nuestro tipo de pisada. Para ello es necesario hacerse un estudio biomecánico de la marcha, el cuál puede realizarse en centros de medicina del deporte o en algunas tiendas comerciales (este servicio la ofrecen de manera gratuita algunas de las grandes marcas o las casas especializadas).

Existe tres tipos de pisadas, con algunas pequeñas variables: neutros (el tobillo se queda en una posición muy cercana a la verticalidad al pisar), pronadores (se inclina hacia adentro) o supinadores (se inclina hacia afuera).

zapatillas Hay zapatillas técnicas para todo tipo de necesidad. Pixabay

Una vez que conocemos nuestra pisada, debemos buscar un calzado que se ajuste a ella. Para ello es importante leer detenidamente la ficha técnica de la zapatilla, donde también hay que observar para que peso están diseñadas, el tipo de distancia para la cual están confeccionadas (cortas, medias o largas) y verificar su amortiguación.

Si por esas casualidades de la vida encontramos un modelo que se ajusta a lo que necesitamos, pero no a nuestra pisada, existe una alternativa. La misma consta en utilizar plantillas deportivas, que son fabricadas a medida de nuestro pie. Si se elige este camino, lo recomendable es primero mandarlas a hacer y luego comprar el calzado, ya que necesitaremos que sea más grande para que se adapte de manera perfecta.

¿Cómo elegir el número correcto?

Ya sabemos que marca y modelo vamos a adquirir, pero falta un detalle que es clave para el éxito de la compra: el número de la zapatilla.

Parece algo irrelevante, pero el pie se hincha con el entrenamiento y si el calzado es muy justo nos apretará, con la posibilidad, casi segura, de causar lesiones. Además, el roce de las uñas con la punta de la zapatilla pude provocar que se levanten, una situación que es muy dolorosa.

Entonces, por lo menos la primera vez, hay que acudir a una tienda a comprar el calzado y evitar la compra por internet. Es importante sentir el calce de la zapatilla y llevar puestas las mismas medias que vamos a utilizar durante la actividad, para no llevarnos sorpresas desagradables la primera vez que las utilicemos.

Un último consejo muy valioso: comprar medio punto más del que nos calce perfecto. De esta forma nos aseguraremos no tener dolores ni roces innecesarios mientras salimos a trotar por el asfalto, el pasto o la carpeta.