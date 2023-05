Rusia acusó a Ucrania de un ‘ataque terrorista planificado’ contra Putin

El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de haber intentado asesinar al presidente Vladimir Putin con un ataque de drones contra su residencia en el Kremlin, en Moscú y que fueron derribados este miércoles.

Putin no resultó afectado, informó el Kremlin, y añadió que Rusia se reservaba el derecho de responder a este «atentado contra la vida del presidente», al que calificó como un «ataque terrorista planificado» por el gobierno de Ucrania.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.

Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t

— (((Tendar))) (@Tendar) May 3, 2023