Rusia amenaza con desplegar armas nucleares si Suecia y Finlandia entran en la OTAN

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, amenazó este jueves con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN.

«Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido», escribió el expresidente y ex primer ministro en su cuenta de Telegram.

Médvedev, ex primer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que para Moscú «no es tan importante cuántos países hay en la OTAN, 30 o 32», ya que «dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia». Pero hizo hincapié en que si Suecia y Finlandia entran la OTAN se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que -recalcó- habrá que fortalecerla.

Pide que se «imponga la sensatez»

Medvédev indicó que no tiene sentido pensar que la «operación militar especial» rusa en Ucrania es la culpable de que se plantee el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. «Esto no es así. En primer lugar, ya antes hubo intentos de arrastrarlos a la OTAN, y en segundo, lo que es importante, no tenemos disputas territoriales, como con Ucrania, con esos países», agregó.

El expresidente ruso indicó que la opinión pública de Suecia y Finlandia está dividida casi a partes iguales sobre la necesidad de ingresar en la OTAN. «Nadie sensato quiere que aumenten los precios y los impuestos; que aumente la tensión a lo largo de las fronteras, que hayan (misiles) Iskander, (armas) hipersónicas y buques con armas nucleares literalmente a un paso de su casa», añadió.

«Vamos a confiar en que se imponga la sensatez de nuestros vecinos norteños. Y si no, como se dice, ellos mismos se lo han buscado», resumió

Suecia y Finlandia están acelerando sus planes para sumarse al bloque de la OTAN que ahora mismo incluye a treinta países. Dos teóricos neutrales que ahora eligen bando frente al recrudecimiento de la amenaza de un Kremlin que considera que el acercamiento de los dos nórdicos al bloque occidental «es poco inteligente».

Las primeras ministras sueca y finlandesa, Magdalena Andersson y Sanna Marin, han evidenciado este miércoles su frente común, pero al mismo tiempo han llamado a la cautela. «No puedo dar un tiempo exacto, pero la decisión se tomará rápido. Es más una cuestión de semanas que de meses», sostuvo Marin, que además ha valorado como algo positivo que ambos estados se unieran en bloque.