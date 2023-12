Rusia anunció que tomó el control de otra localidad en el este de Ucrania

El gobierno de Rusia afirmó que sus fuerzas armadas se apoderaron de Marinka, una localidad del este de Ucrania cercana a Donetsk, y subrayó que eso le permitirá continuar su ofensiva en el país al que invadió en febrero de 2022.

“La localidad de Marinka, situada a cinco kilómetros al sudoeste de Donetsk, fue completamente liberada hoy”, dijo el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en una entrevista televisada junto al presidente Vladimir Putin.

Shoigu describió a Marinka como “una poderosa zona fortificada, conectada por pasajes subterráneos” que la protegen de ataques aéreos y de artillería.

Foto: AFP.

“La liberación de la localidad reduce naturalmente la capacidad de defensa de las fuerzas armadas ucranianas y nos brinda nuevas oportunidades para continuar nuestra acción en esta dirección”, agregó el ministro, según la agencia de noticias AFP.

Donetsk, lo mismo que la vecina provincia de Lugansk, integran la región de Donbass, en conflicto armado desde 2014 y controladas desde entonces por separatistas prorrusos.

Foto: AFP.

Mientras tanto, el líder del oficialismo en el parlamento de Ucrania, David Arajamia, reveló que el gobierno se aprestaba a presentar un proyecto de ley destinado a reclutar 500.000 soldados, a pedido de las autoridades militares.

“El mando militar presentó una solicitud para la movilización de 500.000 soldados y el gobierno está desarrollando las reglas”, dijo Arajamia, y agregó que el Consejo de Ministros iba a “presentar un proyecto de ley”, tal vez este mismo lunes.

El legislador indicó que el presidente Volodimir Zelenski “enfatizó claramente que se necesita un enfoque integral para servir en las fuerzas armadas”, porque “simplemente reclutar gente nueva y no resolver los problemas de aquellos que actualmente sirven no es una opción”, según la agencia Europa Press.

Por otra parte, bombardeos rusos contra zonas residenciales e infraestructura energética mataron este lunes a cuatro personas, entre ellas dos ancianos, en la sureña provincia ucraniana de Jerson, informaron autoridades.

Los ataques en diversas zonas y en la capital homónima de Jerson hirieron además a nueve personas, provocaron incendios en viviendas, en un centro médico privado y en un gasoducto local, dijo el jefe de la administración militar provincial, Oleksandr Prokudin.

Entre los muertos hubo un hombre de 87 años y su esposa, de 81, que vivían en un edificio de departamentos alcanzado por uno de los ataques, agregó Prokudin a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Las fiestas navideñas “no existen para nosotros mientras el enemigo mate a nuestra gente y permanezca en nuestra tierra”, afirmó el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andrii Yermak.

Foto: Archivo.

Ucrania, cuya población es mayoritariamente cristiana ortodoxa, celebra oficialmente la Navidad por primera vez este el 25 de diciembre, después de haber marcado la festividad para el 7 de enero.

Algunos cristianos ortodoxos ucranianos ya celebraron la Navidad el 25 de diciembre del año pasado, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

La Iglesia Ortodoxa Rusa, en cambio, celebra el nacimiento de Jesús el 7 de enero.

La catedral del Monasterio de las Cuevas, de Kiev -que es Patrimonio de la Humanidad- celebró su misa navideña el 7 de enero pasado, pero el servicio se hizo en idioma ucraniano por primera vez en los 31 años de independencia de Ucrania.

Zelenski promulgó en julio una ley que trasladó el feriado del día de Navidad al 25 de diciembre, aunque una de las dos organizaciones de la Iglesia ortodoxa de Ucrania sigue apegada a la fecha de enero del calendario juliano.

Para conmemorar la Nochebuena, Zelenski se dirigió a la nación en un video filmado frente a la Catedral de Santa Sofía del centro de Kiev.

The nights before Christmas are the longest of the year. However, the day has already begun to lengthen and the light has begun to prevail. The light grows stronger. Day by day and step by step, the darkness retreats.

Darkness will eventually lose. Evil will be defeated.

Today,… pic.twitter.com/SF2T0dE1VZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2023