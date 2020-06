Rusia: confirmaron casi 8.900 nuevos casos y rondan los 7.000 muertos – Télam

Rusia, el tercer país con más casos de coronavirus, registró este domingo casi 8.900 nuevos contagios y rozaba los 7.000 fallecidos por la enfermedad, mientras su cancillería criticó a los diarios Financial Times y The New York Times por haber informado que la cifra de decesos podría ser mucho mayor que la que ofrecen las autoridades rusas.

En las últimas 24 horas se reportaron 8.835 nuevos contagios, un número que elevó a 528.964 la cantidad de casos en toda Rusia, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

La forma en que Rusia cuenta las muertes durante la pandemia de coronavirus podría ser una de las razones por las cuales su cifra oficial de muertes de está muy por debajo de muchos otros países, teniendo en cuenta la elevada cantidad de contagios que tiene.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia criticó al diario británico Financial Times y al estadounidense The New York Times después de que informaran que el número de muertos por coronavirus de Rusia podría ser mucho mayor de lo que dicen los funcionarios del gobierno.

Los artículos dicen que se basaron en un aumento en las tasas de mortalidad total reportadas por funcionarios en Moscú, quienes dijeron que la capital registró unas 1.800 muertes más en abril que el promedio mensual.

The New York Times informó que el total es mucho más alto que el recuento oficial de muertes de coronavirus, que según el diario era una indicación de subregistro significativo por parte de las autoridades.

El diario citó a Tatiana Mikhailova, investigadora principal de la Academia Presidencial de Economía Nacional y Administración Pública en Moscú, que dijo que el número de personas que murieron por el virus es “posiblemente casi tres veces mayor que el número oficial”.

Por su parte, el Financial Times señaló un aumento similar en las muertes reportadas por las autoridades en San Petersburgo, y concluyó que en toda Rusia podría haber un 70% más de muertes por coronavirus que lo que informa el gobierno.

La vocera de la cancillería rusa, Maria Zakharova, se quejó de lo que llamó “desinformación” por parte de los dos diarios y dijo que estos recibirían cartas para que se retracten.

Asimismo, funcionarios de salud rusos insistieron en que el número relativamente bajo de muertes por coronavirus se debe a que instituyó una prohibición rápida de viajar desde la vecina China a principios de este año, una introducción temprana de restricciones y rastreo de los contactos de los infectados.

En tanto, la semana pasada, el Departamento de Salud de Moscú rechazó las acusaciones sobre cómo contaban las muertes y aseguró que se estaban realizando autopsias en todos los fallcimientosos sospechosos de coronavirus.

“Es por eso que los diagnósticos post mortem en Moscú y las causas de muerte, al final, son extremadamente precisos, y los datos de mortalidad son absolutamente transparentes”, dijo el comunicado.

“Más de 60% de las muertes de personas con coronavirus en Moscú se atribuyeron a otras causas, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades que involucran fallas de órganos y otras enfermedades, según el texto.

Las pautas para informar las muertes por coronavirus emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a mediados de abril, establecen que las muertes por Covid-19 deben considerarse como tales “a menos que exista una causa alternativa clara de muerte que no pueda estar relacionada con la enfermedad”.