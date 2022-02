Rusia confirmó un ‘ataque informático sin precedentes’ contra páginas web institucionales

Rusia confirmó el sábado que páginas web institucionales, con la del Kremlin a la cabeza, sufrieron un «ataque informático sin precedentes» que fue repelido «con éxito» en la mayor parte de los casos.

«El Ministerio de Transformación Digital se enfrenta a una escala de ciberataques sin precedentes. El 26 de febrero se registraron más de 50 ataques DDoS con una capacidad de más de 1 TB, así como una serie de ataques profesionales dirigidos al portal de servicios públicos», indicó un comunicado.

«Todos los ataques fueron repelidos exitosamente por especialistas del centro de seguridad», añadieron las autoridades, según la agencia Europa Press.

El propio portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, confirmó que la Administración Presidencial de la Federación Rusa estaba «registrando constantes ataques cibernéticos en el sitio web del Kremlin».

«Los ataques continúan. El sitio web se queda colgado a menudo», indicó Peskov.

El Gobierno ruso aseguró a los usuarios que sus datos en los portales de servicios públicos están protegidos con toda seguridad ante esta clase de ataques, según el comunicado recogido por la agencia TASS.

Ciber guerra. La guerra por otros medios (Foto 123RF)

Este mismo sábado, el portal especializado NetBlocks informó en su cuenta de Twitter que varios sitios web gubernamentales, entre ellos el del Kremlin, la Duma estatal y el Ministerio de Defensa se encontraban inactivos.

De acuerdo con los expertos del portal, la errática actividad en estos portales era consistente con la exhibida en «ataques informáticos previos».

El colectivo Anonymous había declarado el sábado la «ciberguerra» al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante la invasión de Ucrania y le advirtió que su infraestructura gubernamental web se enfrentará a ataques «sin precedentes».

En un video difundido a través de YouTube, en el que Anonymous condenó al «agresivo régimen» de Rusia, un representante del colectivo indicó que, durante los últimos días, muchos sitios gubernamentales rusos sufrieron ciberataques y avisó a Putin de que «esto es sólo el principio».

«Tus secretos ya no estarán más a salvo», agregó, antes de remarcar la posibilidad de que «componentes clave de la infraestructura gubernamental» rusa sean «hackeados».

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022