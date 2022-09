Rusia denunció nuevos bombardeos en Zaporiyia por parte de Ucrania

El ministerio de Defensa ruso acusó este martes al ejército ucraniano de hacer nuevos bombardeos contra la central nuclear de Zaporiyia, mientras se espera que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) publique más tarde su informe sobre la situación en las instalaciones.

Durante semanas ha reinado la confusión en torno a esta central nuclear, la mayor de Europa, situada en el sur de Ucrania y ocupada desde marzo por las fuerzas rusas.

El lugar ha sido objeto de múltiples bombardeos de los que Kiev y Moscú se culpan mutuamente, con el riesgo de una catástrofe nuclear.

«En las últimas 24 horas, las fuerzas armadas ucranianas han disparado 15 veces con artillería contra la ciudad de Energodar y el territorio de la central nuclear de Zaporiyia», dijo el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Según el reporte, tres obuses cayeron en el territorio de la central, uno de los cuales explotó cerca de los tanques de almacenamiento de agua próximos al segundo reactor.

La central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. Foto: AFP

«La radiactividad en el emplazamiento de la central nuclear de Zaporiyia está dentro de las normas», indicó el ministerio, según recogieron las agencias de noticias AFP y Sputnik.

Vladimir Rogov, responsable de la administración ocupante rusa en la región, dijo que los disparos del martes dañaron una línea eléctrica, lo que provocó la reducción de la capacidad del sexto reactor, el último en funcionamiento.

«La central nuclear está trabajando para satisfacer sus propias necesidades de electricidad», dijo en Telegram.

Bomberos intentan apagar el incendio provocado por los bombardeos en la central nuclear. Foto: AFP

El OIEA, que lidera el argentino Rafael Grossi, tiene previsto publicar su informe sobre la central de Zaporiyia este martes, después de que su delegación visitara las instalaciones el viernes. Dos de sus representantes siguen en el lugar.

«El martes, Rafael Grossi publicará un informe sobre la situación en materia de seguridad, protección y garantías en Ucrania, incluyendo en particular los hallazgos de su misión a Zaporiyia e informará al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la misión realizada a la planta», tuiteó el OIEA la noche del lunes.

«Yo espero que sea objetivo», adelantó en la noche del lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre el informe.

Last week, IAEA’s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ)—led by @RafaelMGrossi—traveled to #Ukraine‘s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, where it set up a continuous presence. Here’s a video overview. https://t.co/kKcnHaT2si

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022