Rusia expropió la sede de la ONG Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz

Un tribunal de Moscú ordenó este viernes la expropiación en favor del Estado de la sede de la ONG Memorial, prohibida en Rusia, horas después de que fuera galardonada con el premio Nobel de la Paz junto a un activista bielorruso y otra ONG ucraniana.

Los principales locales de Memorial en Rusia «quedaron convertidos en propiedad del Estado», dijo el tribunal de Tverskoi a la agencia de noticias Interfax, tras un breve juicio contra la ONG.

Un representante del tribunal dijo que Memorial estaba implicada «en la rehabilitación de criminales nazis, desacreditó a las autoridades y creó una imagen falsa de la URSS», informó la agencia de noticias Ria Novosti.

Memorial es una referencia en la lucha por la libertad y la memoria de la represión política en el país y en la antigua Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS).

La ONG fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz junto con el activista bielorruso Ales Beliatski y el Centro por las Libertades Civiles, una organización ucraniana, en medio de la ofensiva militar de Moscú en Ucrania tras su invasión hace siete meses.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

