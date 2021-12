Rusia lanzará en 2022 una vacuna nasal eficaz contra la variante Ómicron

Rusia sacará al mercado en el primer trimestre de 2022 su vacuna anticovid Sputnik de aplicación nasal, según informó este miércoles el Centro Gamaleya, productor de este fármaco, que aseguró que tendrá una alta eficacia contra la variante Ómicron.

«La vacuna nasal Sputnik será eficaz en especial contra la variante altamente contagiosa Ómicron, no solamente desde el punto de vista de la protección contra el propio virus, sino también para prevenir su transmisión y propagación», informó Gamaleya a través de Twitter.

La publicación destaca que la forma nasal del inmunizante llegará al mercado en el primer trimestre de 2022.

Rusia ya había informado sobre el desarrollo de la vacuna nasal a mediados de año.

Gamaleya Center: “Sputnik nasal vaccine will be especially effective against highly transmissible #Omicron variant not only in terms of protection from infection but alsо at preventing transmission. Sputnik nasal vaccine will be supplied to market already in 1st quarter 2022” pic.twitter.com/P8uiVNxKDB

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2021