Rusia lanzó un nuevo ‘ataque masivo’ contra la infraestructura energética de Ucrania

Rusia lanzó este jueves la mayor ola de ataques con misiles en varias semanas contra la capital Kiev y otras ciudades de Ucrania, y los bombardeos volvieron a destruir infraestructura energética y a dejar sin luz a miles de habitantes en pleno invierno, informaron autoridades ucranianas.

Luego de que las sirenas antiaéreas sonaran en todo el país, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, dijo que, según datos preliminares, Rusia lanzó 69 misiles, 54 de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas.

Sin embargo, los misiles que alcanzaron sus objetivos provocaron nuevos daños en la red eléctrica, ya muy deteriorada por casi tres meses de bombardeos de este tipo.

Se registraron nuevos cortes de electricidad en todo el país, donde millones de civiles enfrentan desde hace semanas graves problemas de racionamiento de electricidad, agua y calefacción.

Las fuerzas aéreas ucranianas también informaron de la destrucción de once drones explosivos Shahed, de fabricación iraní.

«El enemigo está atacando Ucrania en varios frentes, con misiles de crucero disparados desde aviones y barcos», anunció la fuerza aérea en las redes sociales.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, denunció los ataques «bárbaros y sin sentido» contra «pacíficas ciudades ucranianas justo antes de Año Nuevo».

En sintonía, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, manifestó que la ofensiva «destruye indiscriminadamente infraestructuras e instalaciones médicas y ataca y mata deliberadamente a civiles».

Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians

There will be no impunity for Russian war crimes

Our support to Ukraine will continue, unabated

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022