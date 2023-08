«Rusia no ha utilizado todavía su poderío aéreo»

Las peticiones de armamento militar de Ucrania a los países occidentales pasan sistemáticamente por varias fases: negación pública, negociación conjunta con Ucrania y, finalmente, el envío. Ocurrió en el pasado con los tanques, que operan en Ucrania desde hace meses, y está sucediendo ahora con los cazas. Volodímir Zelenski advirtió a sus aliados que no cesaría en su empeño de hacerse con el poder aéreo de la guerra, algo que, según el mandatario ucraniano, era fundamental para equilibrarla. La formación de pilotos y el envío de F-16 es desde hace días una realidad, cuando Dinamarca abrió la veda tras meses de titubeos entre los socios ucranianos.

Este jueves el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció que su país donará cazas F-16 a Ucrania, convirtiéndose así en el tercer país en hacerlo tras la propia Dinamarca y Países Bajos. «Tenemos la intención de donar los cazas, pero la cifra y cómo se entregarán debemos discutirlo con Ucrania y nuestros aliados», dijo Støre durante su viaje oficial a Kiev. Lo mismo ocurre con el Gobierno interino neerlandés, que no ha aclarado cuantos enviará. El que si lo ha hecho es el Ejecutivo danés, que ha prometido entregar 19 cazas F-16.

A este envío se sumará la formación de pilotos, algo que harán países como Francia, Rumanía, Polonia, Grecia, Reino Unido o EEUU. Algunos de ellos incluso sin tener F-16 en su flota. Queda por ver las implicaciones reales que tendrán estas aeronaves en la guerra, si serán tan significativas como reconocen las autoridades ucranianas, si es viable un periodo de formación tan corto y, sobre todo, como responderá Rusia.

El envío de F-16, una operación compleja

Los analistas afirman que el envío de material ayudará al Ejército ucraniano y en el caso de los cazas pueden, incluso, complementar a los carros de combate. Así lo reconocía a este medio hace varios meses la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, María José Pérez del Pozo: «Si se ha dado el visto bueno a los tanques, es necesaria la aviación, porque los tanques no van a cambiar el curso de la guerra si no tienen una cobertura aérea«. No obstante, será complicado que está se convierta en una aportación definitiva para la victoria militar ucraniana.

Los cazas son la punta del iceberg de una cadena operativa mayor. Fuentes del Ejército del Aire reconocen a 20minutos que un F-16 no sirve para nada sin una base aérea para ellos, mecánicos formados en ese tipo de aeronaves, pilotos bien formados que no solo sepan pilotar, sino también combatir (e insisten en que no se consigue de manera rápida), personal de tierra, radares de vigilancia aérea, barracones con personal o sistemas de comunicación de enlaces tácticos. Además de lo que se conoce como force protection, que no es más que toda esa infraestructura necesaria para tener protegidas las aeronaves y todo lo que las rodean.

Así mismo, dependerá también de que versión se envíe, puesto que F-16 no es más que el tipo de plataforma. Por trasladarlo a otro ámbito, no es lo mismo hablar de una marca de coche que de un modelo más o menos nuevo. Un F-16 que tiene veinte años es muy diferente a uno reciente que contiene mejores radares y complementos electrónicos que permiten combatir de forma más eficaz. «Hasta ahora Rusia no ha utilizado su poderío en el aire porque no ha tenido un rival contestatario que sea capaz de poner en duda su supremacía aérea. Las fuerzas ucranianas lo que están utilizando principalmente son Drones», añade la fuente castrense.

Aunque un avión está pensado para ayudar al piloto en diferentes fases del vuelo, el problema que se plantea es si, además de volar bien, se podrá combatir con una plataforma que para los pilotos ucranianos será nueva. La ministra neerlandesa de Defensa, Kajsa Ollongren, calculó este viernes que el entrenamiento militar de los primeros pilotos llevará al menos «seis u ocho meses», por lo que espera que la entrega de los cazas se haga «a lo largo del próximo año». La ministra explicó que «los ucranianos han sorprendido positivamente hasta ahora», están «motivados» y son «técnicamente buenos».

La cuestión del tiempo de preparación de un piloto fue en el pasado el argumento fundamental para negar que el envío de cazas estuviera sobre la mesa, esperando, quizás, que el conflicto no se fuera a alargar tanto en el tiempo. Reino Unido, por ejemplo, afirmó que «no sería práctico». Hoy parece que esa posición está cambiando.

¿Cazas financiados con dinero de la UE?

Toda la cuestión tiene una importante parte política, o incluso económica. Hace algunos días, de hecho, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, abrió la puerta a que la Unión precisamente financie «parcialmente» los cazas que reclama Kiev, pero en Bruselas asumen que no es una cuestión sencilla. «Habrá fórmulas para hacerlo más allá de las entregas que ahora están realizando ya algunos Estados miembros», comentan las fuentes comunitarias consultadas por 20minutos.

En la Comisión Europea hacen suyo el mensaje de Borrell y tras algunos meses de reticencias tienen claro que los F-16 «servirán de apoyo» para los objetivos del Ejército ucraniano. Las fuentes creen que la fórmula más lógica pasa por «una coalición de países» similar a la que se dio para el envío de tanques hace ya algunos meses. La competencia en este caso está en manos de los Estados miembros pero tampoco se descarta del todo que la financiación se pueda dar «a través del Mecanismo Europeo para la Paz», ya usado para dotar a Kiev de munición.

«Las guerras aceleran la historia y la orientan. Putin ha conseguido lo contrario de lo que pretendía: Ucrania va a ser definitivamente parte de la Europa occidental», reiteró Borrell al hablar sobre el devenir de la guerra. En el conflicto entran en juego varias vertientes: la militar, la económica y la política o incluso ideológica. La UE mantiene el mensaje de que apoyará a Ucrania «tanto tiempo como sea necesario», pero las voces más puntillosas ya advierten de que el dinero «no es infinito».