Rusia ordenó bloquear el acceso a Facebook, que ‘hará lo posible’ para seguir activo

El ente ruso que regula los medios, Roskomnadzor, bloqueó por completo el acceso a Facebook, en respuesta a la restricción de acceso a los medios de comunicación nacionales, y la red social reaccionó al afirmar que «hará todo lo posible para seguir disponible».

«El 4 de marzo de 2022 se decidió bloquear el acceso a la red Facebook (propiedad de Media Platforms, Inc.) en el territorio de Rusia», indicó un mensaje de la agencia difundido por Telegram.

Según el organismo estatal, desde octubre 2020 se registraron 26 casos de discriminación de los medios rusos y de los recursos de información nacionales por parte de Facebook.

El regulador acusó a la empresa, propiedad del grupo estadounidense Meta, de «discriminación» de los medios rusos como la televisión Zvezda (del Ministerio de Defensa), la agencia de prensa Ria Novosti, la cadena internacional RT o los portales Lenta.ru y Gazeta.ru.

Ya hacía días que el Gobierno ruso había procedido a «limitar» y reducir la velocidad del acceso a Facebook, que había restringido el uso de sus funcionalidades por parte de esos medios rusos.

La agencia estatal advirtió que esa discriminación a medios rusos constituye una violación de la legislación local y del derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información brindada por los medios rusos en los recursos de la red y en otras plataformas, consignaron las agencias de noticias AFP y Sputnik.

«Próximamente millones de rusos van a ser desconectados de la información confiable, privados de formas cotidianas de conectase con su familia y amigos y silenciados de manifestarse», reaccionó Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta.

«Vamos a hacer todo lo posible para restaurar nuestros servicios para que permanezcan disponibles y las personas puedan organizarse de forma segura», añadió en un comunicado subido a Twitter.

On the Russian government’s decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K

— Nick Clegg (@nickclegg) March 4, 2022