Rusia presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, presidirá en abril una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, en el marco de la Presidencia que tendrá Rusia del órgano durante el mes, confirmó este juves el Kremlin en un hecho que Ucrania consideró como «un mal chiste».

«Otro acontecimiento clave de la Presidencia rusa será el debate público de alto nivel del Consejo (de Seguridad) sobre: ‘Un multilateralismo eficaz a través de la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas’. Esta reunión será presidida por el ministro de Relaciones Exteriores», confirmó a la prensa su portavoz, Maria Zajarova.

Añadió que Lavrov tenía previsto presidir una sesión de debate sobre Medio Oriente el 25 de abril.

El secretario general de la ONU, António Guterres, indicó este miércoles que se reunirá con el ministro ruso si visita Nueva York, informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

«Si viene a Nueva York y hay una solicitud de reunión, entonces, por supuesto, el secretario general se reunirá con él», dijo el vocero en una rueda de prensa.

Rusia asumirá la Presidencia del órgano ejecutivo de las Naciones Unidas a partir del sábado y durante un mes, después de Mozambique.

Al frente del órgano, Moscú tendrá poca influencia sobre las decisiones que se tomen, pero controlará la agenda, precisó la agencia de noticias AFP.

Ucrania, por su parte, reclamó en varias oportunidades expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad por la invasión a su territorio lanzada en febrero del año pasado.

En ese marco, la Cancillería del país consideró ahora «un mal chiste» que el Kremlin presida el Consejo de Seguridad.

«Es un mal chiste. Rusia usurpó su puesto, libra una guerra colonia, su líder es un criminal de guerra buscado por la CPI (Corte Penal Internacional) por el secuestro de niños», escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano , Dmytro Kuleba.

