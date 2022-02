Rusia publicó imágenes de la central nuclear de Chernóbil tras su captura

Rusia difundió el sábado imágenes grabadas en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, tres días después de que la planta fuese tomada por sus tropas y generara preocupación entre las autoridades ucranianas.

Un vídeo publicado el sábado por el Ministerio de Defensa ruso muestra a soldados patrullando cerca de la central nuclear, junto a un tanque, reportó la agencia de noticias AFP.

A continuación, un soldado dice con el rostro cubierto que los niveles de radiación están «bajo control» y afirma que «la protección de la zona se está llevando a cabo (conjuntamente) con la Guardia Nacional de Ucrania y el personal civil que trabaja aquí».

Previamente, el Gobierno ucraniano había declarado que el personal de la planta había sido evacuado.

Kiev advirtió el viernes que había registrado niveles preocupantes de radiación en Chernóbil, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estimó luego que los niveles no presentaban «ningún peligro para el público».

Ucrania Chernóbyl Rusia (Foto AFP)

Según señalaron algunos expertos, el aumento de la radiactividad puede deberse a la agitación militar que podría haber removido la tierra y levantado polvo contaminado.

Las tropas rusas tomaron el control de la central nuclear el jueves tras combates con las fuerzas ucranianas, en el primer día de invasión al país europeo.

La central sufrió el peor accidente nuclear de la historia el 26 de abril de 1986 cuando explotó uno de los reactores en una época en la cual Ucrania integraba aún la Unión Soviética, cuya capital era Moscú.

El desastre que contaminó tres cuartas partes de Europa, golpeó especialmente a Ucrania, Rusia y Bielorrusia, otra exrepública soviética.

Tras el siniestro de esta planta ubicada a una centena de kilómetros de Kiev, 350.000 personas tuvieron que ser evacuadas en un perímetro de 30 kilómetros y hasta hoy hay controversias sobre el balance de víctimas.

