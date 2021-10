Rusia rechazó las «acusaciones sin fundamento» de los Pandora Papers – Télam

El Kremlin calific hoy de «infundadas» las informaciones publicadas en una amplia investigacin periodstica segn las cuales varias personas cercanas al presidente Vladimir Putin poseen riquezas en sociedades offshore..

El Kremlin calific este lunes de «infundadas» las informaciones publicadas en una amplia investigacin periodstica denominada Pandora Papers y tampoco ve supuestas riquezas ocultas del entorno ms cercano del presidente Vladimir Putin.

«No hemos visto (en esos informes) ninguna riqueza oculta del entorno ms cercano de Putin. No s durante cunto tiempo continuar la filtracin, pero por ahora no hemos visto nada especial», dijo el vocero Dmitri Peskov en una rueda de prensa en la que se le pidi comentar sobre la filtracin.

Los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers) son una investigacin del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ, por sus siglas en ingls) basada en documentos filtrados sobre cuentas offshore en parasos fiscales.

El portavoz seal que el Kremlin tampoco ve razones para abrir una investigacin tras la difusin de este informe ayer en todo el mundo.

«An no est claro qu tipo de informacin es, surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa informacin, pero no significa que sea una razn para abrir una investigacin, primero debe aparecer una publicacin seria», seal Peskov, para quien lo publicado hasta ahora es un «conjunto de afirmaciones gratuitas».

Tambin afirm que Estados Unidos es la mayor laguna tributaria del mundo, segn lo demuestra el dosier presentado.

«Quiz lo nico que salta a la vista (en la investigacin) es la prueba de que Estados Unidos, efectivamente, es la principal laguna tributaria a nivel mundial, lo que no se corresponde en nada con sus declaraciones sobre la intencin de luchar contra la corrupcin y las evasiones fiscales» dijo citado por la agencia de noticias Sputnik.

Segn esta investigacin, Svetlana Krivonogikh, mujer presentada por medios rusos como examante de Putin, adquiri en 2003 un apartamento por 4 millones de dlares en Mnaco a travs de cuentas offshore.

La informacin revelada por el ICIJ involucra tambin a otros personajes cercanos al presidente ruso, entre ellos Piotr Kolbin, beneficiario de un fructfero montaje offshore que implic al oligarca Guenadi Timchenko, tambin amigo de Vladimir Putin.

Varios gobernantes de todo el mundo aparecen sealados en los Pandora Papers.

En los registros figuran ms de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 pases. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de Amrica latina, entre los que se cuentan el chileno Sebastin Piera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.

Tambin parecen implicados el exprimer ministro britnico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdal II de Jordania, la modelo Claudia Schiffer, el entrenador de ftbol Josep Guardiola y los cantantes Julio Iglesias y Shakira.

Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muoz, quien fuera secretario privado del presidente Nstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista ngel Di Mara, el exfutbolista Javier Mascherano y los empresarios farmacuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.