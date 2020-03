Rusia refuerza su apuesta por el turismo con un visado electrónico

Recientemente, el coronavirus se ha interpuesto en el impulso turístico. Moscú prohibió la semana pasada el ingreso de ciudadanos chinos, tras revertir temporalmente la exención de visado para sus grupos turísticos y apartarlos del proyecto piloto en San Petersburgo, Kaliningrado y Vladivostok, ciudad situada a apenas unas decenas de kilómetros de la frontera que comparten. “Es muy temprano para hablar de cifras porque aún no es temporada alta. Dependerá de cómo se desarrolle la situación. La mayoría de turistas chinos vienen en primavera y en verano. Vemos que los turoperadores están preocupados, pero la situación no es dramática”, argumenta Zarina Dogúzova. La Asociación de Turoperadores de Rusia ha cifrado en 90 millones de euros las pérdidas que puede sufrir el país si el flujo turístico chino no se recupera para finales de marzo, mes pico de la temporada. “Yo soy optimista, ella pesimista”, responde Dogúzova. Inicialmente se esperaba la llegada de 130.000 turistas chinos en el primer trimestre del año.