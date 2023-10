Rusia tachó de ‘inaceptable’ el tono de EEUU para referirse a Putin

El Kremlin arremetió este viernes contra un discurso pronunciado la víspera por el presidente estadounidense, Joe Biden, en el que calificó de «tirano» a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y equiparó a Moscú con el movimiento islamista palestino Hamas.

«Para nosotros es inaceptable; no consentimos un tono semejante con la Federación Rusa ni con nuestro presidente», dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

En un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Biden prometió el jueves que su país seguiría apoyando tanto a Israel como a Ucrania en sus enfrentamientos contra Hamas y Rusia que pretenden, según dijo, «aniquilar por completo una democracia vecina».

El dirigente demócrata añadió: «No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin». «Me niego a permitir que eso suceda», agregó.

En una conversación con la prensa, Peskov enfatizó este viernes que esta retórica «difícilmente corresponde a unos líderes responsables, y difícilmente puede ser aceptable para nosotros» al tiempo que aseguró que los esfuerzos de Estados Unidos por «contener» a Rusia fracasarán.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció el «discurso poderoso» de Biden.

«La inversión de Estados Unidos en la defensa de Ucrania garantizará la seguridad de Europa y del mundo a largo plazo», afirmó Zelenski en la red social X.

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.

Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023