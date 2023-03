Rusia y Ucrania denunciaron ataques cruzados con drones

La Fuerza Aérea ucraniana denunció un ataque se ejecutó con 21 drones de fabricación iraní despegados de la región rusa de Briansk, de los que 16 fueron interceptados por sus baterías de defensa.

«Alrededor de 20 drones iraníes mortíferos, más misiles, numerosos bombardeos (…) y esto solo en una noche de terror ruso contra Ucrania», dijo el presidente del país, Volodimir Zelenski, en Twitter.

En Zaporiyia, en tanto, el alcalde dijo que al menos una persona murió y 25 resultaron heridas en un ataque ruso contra un edificio de viviendas.

«Lamentablemente un herido, que estaba en estado grave, falleció. Según información actualizada, 25 personas están hospitalizadas», dijo el alcalde Anatoliy Kurtiev en la aplicación de mensajería Telegram.

También este miércoles, la Armada rusa «repelió» un ataque con drones contra el puerto de Sebastopol en la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, informó el jefe del gobierno de la ciudad respaldado por el Kremlin.

«La Flota del mar Negro repelió un ataque de drones contra Sebastopol», declaró en Mijail Razvojayev en Telegram.

«En total, tres objetos fueron destruidos», agregó.

Según el máximo responsable de esta ciudad, los marinos dispararon contra los aparatos con «armas pequeñas» y «la defensa aérea también intervino».

Razvojayev dijo que no hubo víctimas ni daños en los barcos, aunque las explosiones hicieron estallar algunas ventanas en edificios cercanos.

«La situación está bajo control», dijo.

Este ataque ocurre menos de una semana después de la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a esta península que Rusia anexó en 2014 y que acoge su Flota del mar Negro.

En la víspera, Ucrania había anunciado la destrucción de misiles de crucero rusos en una explosión en Crimea, aunque no asumió la responsabilidad de la acción. Rusia, en cambio, dijo que repelió allí un ataque con drones.

El ritmo de las operaciones militares se ha acelerado en Ucrania con el fin de la parte más fría de la época invernal, y algunos de los combates más encarnizados se libran en torno a Bajmut, en Donetsk, la zona visitada por Zelenski.

«Región de Donetsk. Posiciones en el frente del ejército ucraniano en el área de Bajmut. Es un honor estar aquí hoy para recompensar a nuestros héroes. Estrechar sus manos y agradecerles por proteger la soberanía de nuestro país», dijo el presidente en Facebook.

Un video difundido por la oficina de Zelenski mostró al presidente reuniéndose con militares en un depósito y entregando condecoraciones.

Las fuerzas rusas y ucranianas combaten desde hace meses por Bajmut, en manos de Kiev, en la batalla más feroz desde el inicio de la guerra a finales de febrero del año pasado.

Rusia se anexionó en octubre pasado las provincias de Donetsk y Zaporiyia, además de las de Lugansk y Jerson, todas en el sureste de Ucrania.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become «just another day» in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023