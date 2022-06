Rusia y Ucrania reivindican sus campañas militares en los 100 días de conflicto

Ucrania y Rusia reivindicaron este viernes, al cumplirse 100 dias de la guerra, el desempeño de sus fuerzas en el conflicto, augurando triunfos o subrayando los resultados de sus tropas, mientras la ONU advirtió que «no habrá un ganador» en el enfrentamiento iniciado el pasado 24 de febrero, que dejó miles de muertos, millones de desplazados y amenaza con desatar el hambre global.

«La victoria será nuestra», dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un video difundido por Instagram.

«Los representantes del Estado están aquí, defendiendo Ucrania desde hace cien días», dijo el mandatario en un video de 36 segundos grabado en el edificio de la presidencia en Kiev junto al primer ministro Denys Chmygal y el jefe del partido de Gobierno David Arakhamia, informó la agencia de noticias AFP.

El video recuerda otro mensaje grabado por Zelenski al inicio de la guerra en el mismo lugar y con sus colaboradores para tranquilizar a los ucranianos.

El Kremlin, en tanto, a través del vocero presidencial, Dmitri Peskov, afirmó haber alcanzado «ciertos» objetivos tras 100 días de ofensiva contra Ucrania, y resaltó la «liberación de numerosas localidades», que permitieron a sus habitantes volver a «una vida en paz».

«Respecto a la seguridad, se han tomado medidas y se empiezan a alcanzar ciertos resultados», explicó a la prensa Peskov.

El vocero consideró que «muchas localidades fueron liberadas de las fuerzas armadas pronazis de Ucrania, así como de los elementos nacionalistas» y auguró que «ese trabajo va a continuar hasta que se alcancen todos los objetivos de la operación militar especial».

Vocero presidencial del Kremlin, Dmitri Peskov / Foto: AFP.

La ONU, en tanto, utilizó la fecha para advertir que el conflicto «no tendrá un ganador», según declaró el coordinador de la ONU para Ucrania , Amin Awad.

«Necesitamos paz. La guerra debe cesar», exhortó el funcionario de la ONU mediante un comunicado, en un momento en el que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están en un punto muerto desde hace semanas.

Awad se centró en el alto precio pagado por los civiles durante el conflicto y recordó «la destrucción y la devastación de ciudades y aldeas» y «las vidas, casas, empleos y p, además de las 16 millones de personas en Ucrania que necesitan asistencia humanitaria hoy.

Today marks 100 days since the start of Russia’s invasion of #Ukraine on 24 February. This war has taken an unacceptable toll on people and engulfed virtually all aspects of civilian life. https://t.co/7KkTn23BJM

— Amin Awad (@UN_Awad_Amin_) June 3, 2022