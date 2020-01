Russo: Los cinco grandes manejan la Superliga

Desde esa perspectiva, Russo cuestionó el criterio del seleccionador Fernando Batista, quien no citó a Gonzalo Montiel, de River. “Los cinco grandes manejan la Superliga. Si no funciona bien, tiene que volver a la AFA”, expresó en TyC Sports. Luego, el presidente de Lanús le apuntó a Elizondo. “Es un buen profesional, pero no puede ser el presidente porque ese cargo debería ser para el presidente de un club que esté en la actualidad o haya estado en el pasado”, consideró.

“Digo las cosas que pienso y después de 30 años en el fútbol nadie me va a decir lo que tengo que decir”, continuó Russo, antes de pronunciarse sobre el contrato de televisación. “Era bueno, pero para otra realidad de la Argentina. Hay que sentarse y renegociar, y si no te escuchan tenés que rescindir”, opinó. Y le puso cifras a su reclamo: mientras Lanús recibe 1.7 millones de dólares, Leganés, de España, ingresa 49 millones de euros: “Así no podemos comprar ni un alfiler”, comparó.

Por último, Russo ejemplificó el poder de los clubes “grandes”, los que, según él, manejan la Superliga con el calendario de partidos del verano: “Con 30 grados para arriba, Lanús va a jugar las primeras cuatro fechas a las 5 de la tarde… y hay 24 equipos, eh”.