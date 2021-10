Saab comparece en su primera audiencia en EE UU por la acusación de lavado de dinero

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tuvo este lunes su primera audiencia por lavado de dinero en una corte de EE.UU., donde es acusado de siete cargos similares y uno de conspiración para cometer ese delito.

En la breve vista judicial, la primera que tiene desde su extradición desde Cabo Verde, el pasado día 16, el juez John O’Sullivan hizo una primera lectura de los cargos a Saab, que los escuchó desde una celda en Miami.

La audiencia de detención en la que se leerán formalmente lo cargos, como también se abordará la petición de libertad bajo fianza, fue programada por el juez para dentro de dos semanas. Entretanto, la Fiscalía argumentó que Saab presenta «riesgo de fuga».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este domingo a Estados Unidos de darle «una puñalada mortal» al diálogo que se desarrolla en México entre el Gobierno venezolano y la oposición, con la extradición el sábado de Saab, defendido como diplomático por Caracas.

«El Gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Álex Saab, miembro de la comisión del diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociación de México. [Estados Unidos] no quiere diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela«, criticó Maduro en un discurso transmitido por la cadena venezolana VTV.