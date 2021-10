“Sabe todo lo que pasa en Argentina”: Nelson Castro sobre por qué el papa Francisco no se reunirá con Alberto Fernández

Foto NA.

Este jueves Nelson Castro presentó la versión italiana de su libro “La salud de los Papas: medicina, complots y fe desde León XIII hasta Francisco” en el Vaticano y fue recibido por el Papa Francisco en donde el encuentro duró 40 minutos. En diálogo con Feimann el periodista expresó que fue un día inolvidable, intenso y conmovedor.

En marzo de 2021 el periodista y médico Nelson Castro lanzó su libro y tuvo tanta repercusión que en Argentina está entre uno de los más leídos y en Italia ya se vende en todas las librerías y se lo considera como un ‘bets seller’.

Hugo Martín, periodista de Infobae, le consultó a Castro sobre si el Papa le dijo algo sobre la situación del país a lo que respondió: «Esta vez, la única mención que hizo Francisco en esta ocasión fue que no iba a recibir a Alberto Fernández. En eso fue taxativo: “Ningún Papa recibe a un presidente cuando está en pleno proceso electoral”. Pero sabe todo lo que pasa en el país«.

Respecto a si hubo negociaciones para llevarse a cabo, le contestó a Infobae: «Tres fuentes vaticanas, que son como si hablara con el Papa, me confirmaron que sí hubo negociaciones por parte de 3 funcionarios argentinos: Gustavo Béliz, Santiago Cafiero y Juan Manuel Olmos. Pero como les dijeron que iba a ser imposible, no se llegó a hacer un pedido oficial. Estas tres fuentes fueron muy categóricas al decírmelo».

«Es un tema que esta vez no se tocó. Cuando nació el libro, en la entrevista del 2017, le pregunté. Y él me respondió ‘Nelson, viví 76 años en la Argentina, ahora soy el Papa y me voy a ocupar del mundo‘», dijo Castro cuando fue consultado si habría alguna posibilidad de que el Papa venga a la Argentina.

El libro recorre la condición física de los últimos 11 Papas a través de archivos, documentos, reportes médicos, comunicaciones oficiales de prensa, testimonios y artículos noticiosos: “Estos temas siempre se trataron de mantener bajo secreto, salvo el caso del Papa Juan Pablo II. El Papa Francisco me contó que tuvo neurosis en la época militar por estrés”, mencionó Castro.

Nelson destacó que Francisco le consultó si su operación estaba incluida en alguno de los capítulos y ante una respuesta concisa del periodista “poco, sobre el final” el Santo Pontífice le expresó que le gustaría volver hablar con el periodista para contarle con más detalles de qué se trató su internación.

“El Papa me comentó que leyó el libro en la versión español y se sorprendió de algunos antecedentes médicos de otros Papas”, señaló el periodista.





