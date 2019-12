Safrán: “Misiones analiza la creación de una criptomoneda local”

Adolfo Safrán: Sobre este tema estamos trabajando fuertemente. Ya hemos llevado a cabo dos jornadas de cómo funcionan las criptomonedas con la disertación de reconocidos especialistas en el tema. Desde el Gobierno de Misiones estamos analizando la posibilidad de un lanzamiento a mediano o largo plazo. No hay Estado en el mundo que tenga este tipo de monedas. Sabido es que las criptomonedas sí fueron lanzadas por empresas privadas. Si Misiones lanza este tipo de monedas, sería el primer Estado provincial en el mundo con este tipo de moneda

P.: ¿Cómo funcionarían las criptomonedas misioneras?

A.S.: Funcionarían concretamente como una moneda; para ello, se le debe dar confiabilidad al usuario, que sea una moneda de uso corriente o de ahorro y que por lo tanto no se desvalorice.

P.: ¿Se garantizarían con la coparticipación?

A.S.: No. La criptomoneda puede tener respaldo en algún bien, en dinero, en bonos o directamente no tener respaldo. En el caso de Misiones estamos pensando en la puesta en funcionamiento de una criptomoneda con respaldo de algún bien; puede ser en dinero o en títulos del Tesoro provincial, con lo cual estaría respaldada en títulos garantizados en dólares que le da tranquilidad al usuario que, ante un proceso inflacionario o de devaluación, esa criptomoneda no perderá su valor.

P.: Insisto, ¿La criptomoneda misionera se transformaría en una moneda provincial?

A.S.: Puede ser provincial o regional. Todo dependerá de la cantidad de comercios que la acepten y de usuarios que la adquieran. La criptomoneda puede tener una expansión sin límite; el claro ejemplo son los bitcoin,que son utilizados en todo el mundo

P.: ¿Cómo surgió este proyecto?

A.S.: Fue un proyecto que nos planteó el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Carlos Rovira, que nos pidió que trabajemos en el tema. Por tal motivo se armó una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Hacienda, Fondo de Crédito Misiones, Marandú Comunicaciones y el polo Tic del Ministerio de Industria.

P.: ¿Cómo cierra el año económico-financiero la provincia de Misiones?

A.S.: Cerramos con las cuentas equilibradas, aunque complicadas por el contexto nacional que dejó el expresidente Mauricio Macri. Debido a la inflación todas las actividades del sector privado y público se resienten, porque la recaudación o las ventas no llegan a cubrir los costos y además no aumentan en forma paralela al incremento que tenemos de inflación. Reitero: cerramos un año complicado, que se agravó por las medidas económicas que tomó el presidente Macri después de las PASO de agosto, como ser la eliminación del IVA en la canasta familiar de alimentos y la modificación del Impuesto a las Ganancias para algunos sectores.

P.: La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar en favor de las provincias. Esa medida obligó al Gobierno del expresidente Macri a compensar a las provincias…

A.S.: Es cierto, pero es una compensación muy parcial que no representa más del 30% de lo que debería haber compensado por lo que la provincia de Misiones perdió con las medidas que el Gobierno nacional puso en vigencia después de las PASO.

P.: Con estas medidas económicas, concretamente, ¿a cuánto asciende el monto mensual que dejó de percibir la provincia de Misiones y cuánto dinero compensa la Nación?

A.S.: Misiones dejó de percibir unos 300 millones de pesos mensuales y Nación sólo nos compensó con 60 millones de pesos mensuales, es decir ,que tenemos un bache desde septiembre de unos 240 millones de pesos mensuales.

P.: ¿Cómo compensa la provincia esta merma de ingreso de dinero?

A.S.: La provincia no puede compensarlo; lo que hicimos es tomar los recaudos necesarios sin resentir las erogaciones imprescindibles como ser salud pública, educación y áreas sociales entre otras, porque son esenciales a la calidad de vida de los misioneros