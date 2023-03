Sagasti: “Me pregunto qué significa terminar con 20 años de kirchnerismo”

Luego de que el periodista Roberto Navarro develara una supuesta charla con Alberto Fernández donde el presidente hablaba de «ponerle fin a 20 años de kirchnerismo”, la senadora Anabel Fernández Sagasti apuntó contra quienes “murmuran en off” y pidió “volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal”.

El fin de semana el dueño de El Destape hizo público un intercambio que habría mantenido con el Jefe de Estado, algo que desde Casa Rosada se apuraron en desmentir por su calibre. “Vamos a unas PASO, por ejemplo, con (Jorge) “Coqui” Capitanich. Si él le gana al Presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como “Coqui” será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”, habría dicho Fernández.

Ampliando su reflexión y su análisis electoral, Navarro le adjudicó otro pasaje: “El Frente mide 32 puntos, Cristina tiene el 45 por ciento de eso, yo una cuarta parte. Pero ella no va a ser candidata, sin Cristina en la cancha el que mejor mido soy yo”.

Tweet de Anabel Fernández Sagasti.

Las afirmaciones de Navarro tuvieron su primer impacto público en el cristinismo a través de la senadora Fernández Sagasti, una de las congresistas cercanas a la Vicepresidenta. A través de sus redes sociales y mediante un hilo de tweets, diseccionó el mensaje y lo contrarrestó con medidas de la gestión kirchnerista durante su ciclo de gobierno.

“Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer “terminar con 20 años de Kirchnerismo”. Privatizar YPF? No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? Decirle no a las inclusiones jubilatorias?”, comenzó la mendocina.

“Seguir bajo los designios del FMI in eternum? Terminar con la Vicepresidenta? Terminar con lo comenzó Néstor (Kirchner)? Es un dejavú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras”, continuó.

El último encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Para la senadora “el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas”. Por eso pidió “volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal”.

Los cortocircuitos del kirchnerismo con Alberto Fernández

Sin nombrar al presidente pero respondiendo la nota publicada por Navarro, Fernández Sagasti colocó en el discurso público la visión del sector cercano a la Vicepresidenta. La referencia al temor y la tibieza ya había sido adjudicada al Presidente por parte de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad y referente de La Cámpora, uno de los críticos más despiadados del Jefe de Estado.

Los cuestionamientos al manejo del off a Fernández también tienen precedentes. El caso que expuso algo que Cristina Kirchner había deslizado antes contra Juan Pablo Biondi, ex vocero presidencial, quedó de manifiesto con la eyección del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas por cuestionar que “los funcionarios de Cristina usen la lapicera”.

Todo sucede mientras el kirchnerismo le reclama a Fernández que desista de competir en las primarias del Frente de Todos por su gestión a la cabeza de la coalición, donde además le piden a Cristina Fernández de Kirchner que vaya por un tercer mandato. En tanto, todavía se espera por una segunda reunión de la mesa electoral panperonista para definir de qué manera competirán en las presidenciales venideras.

