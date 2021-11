sale a fumar y un árbol cae sobre su lugar de trabajo y destroza el techo

El temporal Arwen no solo está azotando España, sino que también lo está haciendo en toda Europa, sobre todo en Reino Unido, cuyo servicio meteorológico es precisamente quien lo ha bautizado.

De este país, en concreto de Gales, llegan unas imágenes impactantes: las de una mujer, encargada de un pub, que salvó milagrosamente la vida después de que un enorme árbol cayera sobre el techo de su local justo cuando ella había salido a fumar un cigarrillo al refugio anexo.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran a Cheryl Pound, de 55 años, en una pausa para fumar a la 1:32 de la madrugada de este sábado en el pub The Star en la localidad de Bridgend, mientras el temporal Arwen se manifestaba con toda su furia.

Justo cuando va a volver a entrar, la mujer se agacha y da un paso atrás mientras el árbol cae. Pound dijo que «no es una persona espiritual», pero cree que el cigarrillo le salvó la vida y la puso en el lugar correcto en el momento adecuado.

«El pub había cerrado y salí a fumar un cigarrillo antes de terminar de limpiar. Lo siguiente que me ataca es un árbol. Ese cigarrillo me salvó la vida«, dijo Pound. «No soy supersticiosa en absoluto. Pero debe haber algo ahí arriba. Creo que si no estuviera bajo el refugio definitivamente estaría muerta», añadió.

Arwen está sacudiendo con fuerza Gran Bretaña y por ahora se han producido al menos tres víctimas mortales en accidentes relacionados con el temporal.