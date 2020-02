SALTA – Chibán: “no existe intención política de que se discuta la desnutrición”

Los Diputados de Salta todavía no se ponen de acuerdo si deben o no tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, sobre la emergencia sociosanitaria en el norte. Si bien está en funcionamiento, la Cámara debe discutir detalles importantes como con qué dinero se brindará esa asistencia, quiénes lo harán etc.

Lo cierto es que, mientras tanto y por 90 días, el DNU está en vigencia y si no se trata hasta ese momento igualmente tiene validez.

“La legislatura está citada y que el Presidente de la Cámara, Esteban Amat, diga que quede vigente el DNU sin discutirlo en la Legislatura es por lo menos vergonzoso. Porque del 30 de noviembre al 1 de abril tenemos que estar haciendo como si no pasara nada”, dijo el diputado radical Héctor Chiban.

El diputado hizo hincapié en la labor de la Cámara: “estamos para generar leyes y controlar al Poder Ejecutivo”, dijo y agregó que el justicialismo no hizo nada por resolver la situación: “No resolvieron nada e incurrieron en la peor de las perversidades: utilizaron la pobreza para contraer préstamos y llenarse los bolsillos. La crueldad de esos actos en Salta todavía no los hemos dilucidado. Eso es lo perverso”.

Chibán criticó que algunos de sus pares no quieran tratar la emergencia sociosanitaria porque un debate “dejaría en evidencia quiénes son los responsables políticos de lo que está sucediendo”, aseguró.

La noticia se relaciona directamente con la muerte de 6 niños en lo que va del año y de una mujer perteneciente a comunidades originarias del norte salteño, la noticia no sólo recorrió el país sino que se instaló en los principales medios del mundo.

Como una medida inmediata, el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz decretó la emergencia sociosanitaria mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), el cual tendrá vigencia por 90 días.

Fuente La Gaceta Salta