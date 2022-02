Salta, sede de la Copa Argentina: Sáenz supervisó los preparativos en el estadio Martearena

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió en el estadio Padre Martearena con Alex Ganly, director de Organización de Eventos Deportivos de Torneos para definir los detalles de Salta como sede de la Copa Argentina de la AFA.

El club River Plate será el primero de los equipos grandes en venir en esta instancia “mientras que trabajaremos con Torneos para que también lo puedan hacer los demás clubes populares del país”, indicó el mandatario que estuvo acompañado por el ministro de Turismo y Deportes Mario Peña y los secretarios de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, y de Deportes, Sergio Chibán.

Así, se confirmó que en Salta jugarán por 32avos de final River Plate vs. Laferrere, Talleres de Córdoba vs. Güemes de Santiago del Estero y Atlético Tucumán vs. Brown de Adrogué.

En la que será la décima edición de la Copa Argentina, Alex Ganly destacó que Salta estuvo en el certamen desde la primera temporada y ahora tendrá la posibilidad de albergar el encuentro entre el Millonario y Deportivo Laferrere, por los 32avos. de Final, en un cruce inédito ya que nunca se enfrentaron de manera oficial.

Además Ganly resaltó la importancia de Salta como anfitriona del evento con un estadio acorde, importante capacidad hotelera y vuelos diarios.

River vs Laferrere

Será la séptima participación de River en Salta por la Copa Argentina. Su último antecedente fue el 17 de abril de 2019, cuando venció por 3-0 a Argentino de Merlo. En el caso de Deportivo Laferrere, jugará por primera vez en la provincia por el certamen.