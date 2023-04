Salta | Una niña wichí murió en un hospital donde vendían turnos: qué dijo el Ministro de Salud

Una comunidad wichí de la provincia de Salta no sale de la conmoción por la muerte de una niña por un aparente cuadro de deshidratación. Se presume, sin embargo, su salud se agravó a raíz de la cantidad de días que tuvo que esperar para ser atendida en un Hospital Público en el que se vendían turnos.

El desenlace fatal ocurrió el jueves 9 de marzo, pero la historia es más larga. Briana Torres, de 6 años, fue llevada por su mamá el lunes 6 desde la comunidad Misión La Loma hasta el Hospital San Roque de Embarcación, en el norte salteño, por un cuadro de fiebre y diarrea. En la guardia, los médicos que la atendieron le recearon un jarabe, pero no surtió efecto, según el relato de integrantes de la comunidad a la que pertenecía.

De acuerdo a esa versión, como la situación no mejoraba, Eugenia Torres, mamá de Briana, le pidió a un vecino si podía ayudarla a conseguir un turno para el día siguiente, por lo que este debió apostarse durante la madrugada en las afueras del establecimiento pero sin éxito. Briana seguía mal, necesitaba ser atendida por profesionales de la salud. Y su madre era consciente de eso.

El miércoles le pidió el mismo favor a un sobrino, que cerca de las 21 se acercó hasta el hospital, pasó la noche y a las 5 de la madrugada del jueves consiguió un turno. Rápido corrió a avisarle a Eugenia, que para las 9 de la mañana tenía que estar en el hospital. Llegaron, se entrevistaron en mesa de entradas y fueron a la sala de espera.

Pero ya era tarde y la salud de esta niña wichí se había desgastado durante los días de espera previa. Mientras permanecía sentada, se descompensó y debieron atenderla en emergencias.

«Es una nena de 6 años que vive a 500 metros del hospital, que ingresó por consultorio externo pidiendo atención y uno de los doctores se dio cuenta que no estaba bien, que estaba pálida y se trataba de un shock séptico. La asistió porque se había descompensado, se le hicieron las maniobras de reanimación y lamentablemente murió», relató a PERFIL el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.

Cruce de versiones

Hasta ese momento las versiones coinciden. Sin embargo, el funcionario desmintió que haya registros de una atención médica previa a la del jueves en que la niña murió.

«La familia dice que había pasado por la guardia pero nosotros no tenemos nada, no hay registro», dijo el funcionario. Asimismo, aseguró que por mínima que sea la intervención médica siempre se registra. «No puedo poner las manos en el fuego, que quien la haya atendido no lo lo haya registrado. Pero es muy dificil que no lo asienten, hemos preguntado y no figura», agregó.

El comunicado del Hospital por la venta de turnos.

De todos modos, el funcionario dijo que el caso está bajo investigación.

Pero en paralelo a eso, la familia denunció que en el Hospital San Roque de Embarcación había personas que durante la noche hacían la fila para obtener turnos y venderlos a más de mil pesos durante el día.

El hospital estaba al tanto de la situación. Así quedó claro cuando publicaron un flyer en Facebook para informarle a la comunidad que «debido a los inconvenientes diarios con la venta de turnos por parte de personas ajenas al hospital, la semana próxima se informará la modalidad de entrega de turnos para aptos físicos escolares». Fue el 15 de febrero.

Un día después de conocerse la muerte de Briana, por el mismo canal dieron a conocer el cambio. Fue con otro flyer firmado por la Gerencia del Hospital San Roque de Embarcación. «A partir del día de hoy los turnos comenzarán a otorgarse a partir de las 11 horas de la mañana para la atención al día siguiente».

Las medidas para prevenir la venta de turnos no quedaron ahí. Es que en el mismo comunicado indicaron que las personas interesadas en obtener un lugar deberán ingresar por una de las calles del establecimiento «donde el personal de seguridad los formará según orden de llegada y teniendo en cuenta (…) que la fila se realizará dentro del hospital, quedando bajo el estricto control del personal de seguridad«.

Al respecto, el funcionario fue consultado por este medio y sostuvo que «se está investigando». Aunque habló de «comentarios del periodismo» indicó que «no hemos llegado a atrapar a las personas que venden los turnos» y que «estamos tratando de resolver la situación».

En ese sentido, el ministro sostuvo que «hemos anunciado el cambio de modalidad en el otorgamiento de turnos». Dijo que se pusieron en marcha una línea telefónica y un número de WhatsApp para pedir los turnos, pero admitió que la situación geográfica de la provincia lo dificulta.

El Gobierno se queja por la «utilización política»

Tras responder acerca del caso, el funcionario le manifestó a este medio su descontento con la «utilización política» del caso.

«Acá lo que pasa es que estamos en una situación bastante delicada. Soy técnico en lo que hago, pero estoy observando que como estamos en plena campaña política, en mi opinión, se está utilizando de forma no muy buena la muerte de los niños», se quejó Mangione.

Rápidamente sostuvo que «estamos trabajando muy fuerte con la mortalidad infantil, con el estado nutricional». Y defendió su gestión al sostener que «en los últimos tres meses hemos logrado rescatar más de 90 chicos que estaban en estado de nutrición grave y podrían haber fallecido por complicaciones, y eso es importante resaltar».

