Salvini quedó a un paso de evitar un nuevo proceso por supuesto secuestro de personas – Télam

#Salvini: Blocchi come quello della #OpenArms erano concordati con l’intero governo al fine di svegliare l’Europa. Oggi Conte e Di Maio dicono che non erano a conoscenza di nulla. Io non ho cambiato idea rispetto all’anno scorso. Qualcun altro s.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2020