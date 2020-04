San Juan-Comienza la entrega del Módulo Alimentario de Emergencia por domicilio

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, finalmente realizó el cruce de datos dentro de la plataforma de inscripción que había diseñado la Secretaría de Gestión Pública, para determinar los beneficiarios del Módulo Alimentario de Emergencia. De alrededor de 50.000 inscripciones, quedaron validados 31.101 personas que estarán recibiendo la ayuda del Gobierno de San Juan, en su mismo domicilio.

El Módulo Alimentario de Emergencia es una respuesta del Gobierno provincial para aquellas personas que no tienen ningún beneficio del Estado ni de privados. Es decir, son sanjuaninos que no perciben asignaciones universales, jubilaciones, pensiones, salarios registrados, monotributistas de altas categorías, etc. Está destinado para trabajadores de la economía informal, monotributistas de categorías bajas o monotributo social.

La distribución en el Gran San Juan, incluirá a seis departamentos: Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson, Chimbas y Pocito. En estos departamentos, la entrega casa por casa, será a través de remises y taxis con licencias oficiales, con choferes que serán acompañados por referentes municipales. De esta forma, la ayuda estatal será llevada adelante por trabajadores del Estado, empresas privadas y gobiernos municipales.

Son 800 vehículos de alquiler los que participarán de este operativo inédito para la provincia y también para el país. Al comienzo de la planificación de la ayuda alimentaria, el gobernador Sergio Uñac, pidió incluir a este sector que está sufriendo la suspensión de actividades.

Serán dos módulos los que recibirán los beneficiarios. Por un lado, un módulo de alimentos que consta de 11 elementos y un módulo de limpieza que trae lavandina, principalmente, y otros elementos.

En los demás departamentos, la entrega también será por domicilio, pero será a través de movilidades municipales con personal netamente de la planta departamental.

Este martes, 7 de abril, arrancará la distribución en Rawson y Chimbas, y será por dos jornadas. El miércoles y jueves será el turno de Capital, Santa Lucía, Pocito y Rivadavia.

Se les solicita a los beneficiarios cumplir con un par de requisitos más que importantes: