San Juan-Uñac anunció medidas económicas y sociales para los sectores más afectados por la pandemia

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Hacienda y Finanzas, Marisa López; de Desarrollo Humano, Fabián Aballay; y de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; además de la gerente general de Banco San Juan, Silvana Bellantig.

Las medidas, de corte económico y social, tienen como destinatarios aquellos sectores sociales y productivos más afectados por el impacto de las disposiciones tomadas para evitar la propagación del virus.

En primer término, el gobernador destacó la ausencia de casos positivos de coronavirus en la provincia y agradeció el acatamiento de todos los sanjuaninos a las medidas contra el COVID-19: “Somos de las pocas provincias que por el momento no tiene casos positivos; esto obedece al esfuerzo de todos y como gobernador de la Provincia quiero agradecer lo que cada uno desde su lugar está haciendo para que podamos contener esta situación”.

El mandatario destacó el trabajo conjunto que se lleva a cabo desde distintos sectores, públicos y privados, para hacer frente a la pandemia: “Venimos trabajando codo a codo no solamente con los distintos ministerios que dependen del Gobierno de la Provincia si no también con todos aquellos que pueden colaborar para salvar esta delicada situación económico y social que vive el mundo, que vive la República Argentina, y que intentamos contener en San Juan con el esfuerzo y la colaboración de todos los sanjuaninos y de todos los sectores que nos ayudan a trabajar para el cumplimiento de las normas que se han dictado en la Provincia y que se complementan con las que ha dictado el presidente de la Nación”.

Seguidamente, Uñac comenzó a detallar las nuevas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial: “Los efectos de esta pandemia son sanitarios en primer término pero no podemos soslayar los efectos que va a generar la paralización económica que están teniendo el mundo, el país y también la provincia de San Juan. En este marco, esta conferencia de prensa tiene como objetivo analizar medidas que estamos tomando y que nos permiten ir sorteando algunas situaciones que se están planteando desde lo económico. Hay acciones para los sectores más vulnerables, cuentapropistas y sectores informales, a los que nos interesa mucho llegar con medidas concretas, que están contenidas en dos o tres acciones básicas. La primera es la implementación de la asistencia alimentaria de emergencia para todos los sectores que están sufriendo esta crisis, que no solamente son quienes no tenían trabajo al momento de la declaración de la pandemia, sino también para aquellos que aun teniendo trabajo y producto de la paralización económica están empezando a tener problemas de subsistencia a la fecha”.

Uñac añadió que se están entregando “módulos alimentarios que incluyen kits sanitarios. En la mañana de hoy hemos articulado la compra de 200 mil kits que serán adicionados a la entrega de los módulos alimentarios”.

Seguidamente, el mandatario se refirió a la descentralización en el control de precios que llevarán a cabo los gobiernos municipales y el lanzamiento de una accesible canasta básica y de kit sanitarios que estará disponible en comercios locales: “Con los intendentes y el ministro de Producción hemos acordado que los municipios nos van a ayudar a hacer ese control exhaustivo y necesario de los precios, para que los sanjuaninos puedan cuidar sus ingresos. Hay acciones para proteger e incentivar el consumo, con acuerdos de precios que se han generado desde el Ministerio de Producción con los supermercadistas locales, con canastas básicas con precios acotados de $499 y kits sanitarios de $299”.

En ese sentido, el gobernador puso de relieve la “línea de financiamiento que el Banco de San Juan ya tenía vigente, con compras de hasta tres cuotas sin interés para alimentos, seis cuotas sin interés para indumentaria, calzado y librería y diez cuotas sin interés para materiales de construcción, electro y librería. Agradecemos el esfuerzo que el Banco San Juan está haciendo en este momento”.

Con respecto a las medidas que favorecerán a micro y pequeñas empresas, el primer mandatario señaló: “En primer lugar, desde el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda, hemos trabajado en la rebaja al 50% del monto que pagan los contribuyentes incluidos en las categorías A y B del Monotributo teniendo en cuenta el Régimen Simplificado Provincial. En cuanto a líneas para capital de trabajo, anunciamos 500 millones de pesos para descuento de cheques, para que el sector empresario pueda seguir con el trabajo normal y habitual, teniendo en cuenta la disminución de las actividades, con una tasa del 19,9%. Hay una segunda línea para capital de trabajo que comprende pago de sueldos, son $250 millones más y otros $250 para la compra de insumos, con una tasa del 19,9%, totalizando un monto a disposición del sector empresario sanjuanino de mil millones de pesos que disponemos en conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el Banco San Juan”.

Con respecto a las acciones destinadas al sector público de la provincia, Uñac señaló: “Hay tres iniciativas que podemos mencionar: la entrega de 25 millones de pesos del Fondo de Emergencia Municipal para los 19 departamentos en los porcentajes estipulados en la Coparticipación Municipal; la reasignación de partidas que por un monto global de $ 4 mil millones vamos a ir liberando en la medida en que vayamos necesitándolo; y también un aporte del CFI por $ 25 millones para San Juan en términos generales para de alguna manera contener los embates del COVID-19 que desde lo sanitario y lo económico afectan a la provincia”.

También el primer mandatario se refirió al trabajo del Comando Unificado de Emergencia: “Se están estableciendo trabajos coordinados entre las distintas fuerzas de seguridad de San Juan con el objetivo de garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatoria, como también la cuarentena obligatoria para quienes llegar desde el extranjero en hoteles o desde otras provincias, quienes deben aislarse en sus domicilios”.

Para finalizar, el mandatario agradeció “a todos los sanjuaninos y especialmente a los sectores de la sanidad de la provincia de San Juan, de seguridad y a todos aquellos que redoblan esfuerzos para hacerle frente a esta pandemia”.

Las medidas anunciadas

Acciones para sectores vulnerables, cuentapropistas y sectores informales

Implementación de Asistencia Alimentaria de Emergencia para personas que no perciben ningún beneficio del Estado nacional, provincial y/o municipal, ni trabajo en relación de dependencia público o privado, a los fines de que esta difícil situación impacte en menor medida en las familias sanjuaninas, en los sectores de trabajadores cuentapropistas, informales e independientes.

Entrega de módulos alimentarios

Entrega de kits sanitarios

Acciones para proteger e incentivar el consumo

Acuerdo de precios con supermercadistas, estableciendo una canasta básica de alimentos ($ 499) y un kit sanitario ($ 299).

Delegación de facultades a municipios para control de precios.

Línea de financiamiento con Banco San Juan para el incentivo al consumo: consiste en la financiación en hasta 3 cuotas sin interés en la compra de alimentos, 6 cuotas sin interés para indumentaria, calzado, librería, etc. y 10 cuotas sin interés para construcción, electro, mueblería, etc. con tarjeta de crédito del Banco San Juan (Visa o Mastercard) + 25 % de descuento aplicable para todos los días martes en todos los comercios adheridos, radicados en la Provincia de San Juan.

Acciones para micro y pequeñas empresas

Medida de carácter fiscal

Monotributo categorías A y B: reducción del 50% del monto que pagan los contribuyentes incluidos en las categorías A y B del Régimen Simplificado Provincial, por un plazo de 2 meses. Esta medida impacta de manera directa a 20.000 contribuyentes del Régimen Simplificado y viene a generar un alivio en esta difícil situación por la que se atraviesa.

Línea para capital de trabajo

Capital de trabajo para cosecha y elaboración del Ministerio de Producción (160 millones de pesos)

Línea de financiamiento con Banco San Juan para descuento de cheques

Tiene como objetivo asistir a las pymes en la cadena de obligaciones asumidas y/o futuras para el desenvolvimiento normal en el giro de sus negocios, atenuar el impacto en la economía provincial de la pandemia COVID-19, mediante el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el agente financiero Banco San Juan, a través del financiamiento para capital de trabajo con destino a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia de San Juan, mediante el descuento de cheques de pago diferido, y destinada a todas las actividades productivas de la Provincia de San Juan. Con la finalidad de que las empresas no rompan su cadena de pagos (sueldos, proveedores, etc).

Monto de la línea: hasta 500 millones de pesos, con una tasa del 19,9%.

Línea de financiamiento con Banco San Juan para capital de trabajo

El objetivo con esta línea, cuya tasa es del 19,9%, es lograr la recomposición y la evolución del capital de trabajo de las empresas para todas las pymes radicadas en la Provincia de San Juan y a todas las actividades productivas, de tal manera que no se corte la cadena de pagos, y en especial los sueldos de los trabajadores de dichas empresas.

Para pago de sueldos: 250 millones de pesos

Para compra de mercadería: 250 millones de pesos

Certificado de garantía para líneas con Banco San Juan

En la actual coyuntura económica de emergencia es indispensable colaborar y lograr que las empresas obtengan financiamiento, principalmente recursos que restituyan su capital de trabajo.

Es por eso que se trabajará aportando los certificados en las dos líneas que hoy se ponen a disposición de los productores y empresarios locales, tanto para las micros, las pequeñas y las medianas empresas, mediante Garantía San Juan, un fondo de garantía de carácter público inscripto en Banco Central de la República Argentina y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Acciones para el sector público de la provincia

FEM: envío de una asistencia de 31 millones a repartir entre todos los municipios de la Provincia, con la finalidad de que estos adquieran alimentos para entregar a las familias más vulnerables. Dichos fondos provienen del Fondo de Emergencia Municipal.

Reasignación de partidas de Turismo, Deporte, Ciencia, Tecnología e Innovación y Obras destinadas a insumos, equipamiento e infraestructura sanitaria en el marco de la pandemia.

Con el objeto de efectuar un reconocimiento a los sectores que se encuentran exceptuados de realizar el aislamiento preventivo por la función que cumplen en nuestra sociedad debido a que se encuentran trabajando en el cuidado de todos los sanjuaninos, la Provincia ha resuelto adelantar el pago de los sueldos del personal de seguridad y salud, con los incrementos salariales ya acordados y pautados. Reconociendo el esfuerzo y la dedicación por parte de quienes se encuentran en la primera línea de combate del Covid-19 como son los agentes públicos de la Sanidad y de las fuerzas de seguridad, se ha decidido adelantar para esos sectores la fecha de acreditación de los haberes, que en un principio estaba prevista según el calendario de pago de haberes para el día 31/03.

La medida prevé adelantar para el día sábado 28 de marzo la acreditación.

De esta manera también se logra una descongestión en los cajeros automáticos (en total son casi 14.000 empleados)

Aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

El CFI aportó la suma de $ 25.000.000 destinada a insumos y/o equipamiento sanitario necesario para afrontar los embates del COVID-19.