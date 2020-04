San Luis-“Tenemos un fondo anticrisis, nada le faltará al sistema de salud, a la seguridad, a los docentes y a la obra pública”

En el reporte diario que todas las noches se emite desde Terrazas del Portezuelo, el gobernador Alberto Rodríguez Saá dejó en claro que las finanzas de la Provincia están sanas y en condiciones de afrontar la situación generada en el mundo por la pandemia del coronavirus. “Me siento orgulloso del desempeño de cada jefe de Estado, del presidente argentino, de cada intendente y de cada uno de los integrantes del Comité de Crisis”, expresó.

“Nuestra provincia y sus servicios no serán perjudicados por esta situación. Tenemos una pandemia mundial que llegó a la Argentina, el virus está entre nosotros, está en San Luis, pero tenemos el fondo anticrisis, por lo que nada le va a faltar a la salud, nada le faltará a nuestros trabajadores en cuanto al salario, nada le faltará a la obra pública, que seguiremos realizando, a pesar de que ha disminuido la coparticipación y el mes que viene todavía disminuirá más”, expresó este martes el gobernador en un claro mensaje optimista a los sanluiseños que, como el resto de los argentinos, atraviesan un aislamiento social como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

“Puedo tener muchos errores, puedo ser un poco irascible y reconozco que no soy simpático, pero sí tengo una virtud: se de estrategia, se mirar al futuro y puedo garantizar que en San Luis está todo pensado, aún para esta terrible pandemia que vive el mundo. Cuántas veces me han escuchado a mí y a los funcionarios decir que tenemos un fondo anticrisis, que significa ir guardando la platita por si pasa algo”, agregó el mandatario puntano.

Como cada noche, brindó detalles de las acciones que se realizan a diario para combatir la pandemia y en este sentido expresó: “Quiero que el pueblo de San Luis sepa que he hablado todos estos días con los demás gobernadores, como también con los intendentes de la provincia, y me siento orgulloso de todos ellos, incluso de quienes no son de mi partido, como también de mis pares y de la conducta del presidente Alberto Fernández, porque todos estamos trabajando”, y reiteró que lo más importante hoy es cuidarnos y quedarnos en casa.

