Sánchez agradece a Lula su búsqueda «activa» de la paz en Ucrania pero recuerda a Brasil que «hay un agresor y un agredido»

Volodímir Zelenski, Xi Jinping y, ahora, Lula da Silva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa su ronda de reuniones con los líderes internacionales para tratar de poner fin a la guerra de Ucrania, que ya dura más de un año, algo que ha agradecido que también haga su homólogo brasileño al que, no obstante, le ha recordado que hay «un agresor y un agredido». Moncloa niega que sea «equidistante», pero el jefe del Ejecutivo sí reconoce «matices» con la posición brasileña. Lula, por su parte, ha afeado que no haya «un interés real» por hablar de paz y ha presumido de no vender armas al país gobernado por Zelenski.

«Brasil siempre ha manifestado su rechazo rotundo a la agresión», ha señalado Sánchez en una comparecencia conjunta en el Palacio de la Moncloa, antes de que Lula se trasladase al Palacio Real para ser recibido por el rey Felipe VI. Eso sí, «le he trasladado que hay que tener en cuenta cuál es la fórmula de la paz que está pidiendo el país agredido», ha puntualizado el presidente español, que ha insistido en la existencia de «un agresor -Rusia- y un agredido -Ucrania-«. «Si queremos que sea paz justa y duradera, es fundamental que la voz de Ucrania sea escuchada», ha repetido el presidente, que ha confesado públicamente que España y Brasil tienen «matices» a la hora de observar el conflicto.

De hecho, esos mismos «matices» han sido patentes en la rueda de prensa conjunta. En su comienzo, Lula ha querido condenar explícitamente la «ocupación territorial» de Ucrania por parte del ejército ruso, pero tampoco ha querido aclarar si, en su opinión, Crimea y el Dombás, zonas ocupadas por Putin, son territorio ucraniano o ruso. Cabe recordar que antes de comenzar la gira que le ha hecho visitar Portugal este fin de semana, Lula se reunió con el mandatario ruso hace apenas diez días en Moscú.

En este sentido, el presidente brasileño ha afeado que no haya «un interés» por hablar de paz. «Sabemos que no es correcto lo que sucedió, pero la guerra está en un momento en el que se necesita la intervención por parte de un grupo de amigos que pueda sentar a los participantes», ha añadido el mandatario, que no ha rechazado que España pueda participar en esa mediación aunque esté vendiendo armas a Ucrania.

Brasil, ha querido dejar claro Lula, no lo hará. De hecho, se ha vanagloriado de haber rechazado la venta de misiles a Alemania porque sabía que terminarían en manos del ejército ucraniano. «Brasil no quiere entrar en la guerra», ha lanzado. Tras reconocer que su lejanía del conflicto -más de 14.000 kilómetros- les hace posible tener una posición «más cómoda», ha repetido de nuevo que «lo que falla es la negociación» y es en lo que trabajará su país.

Con todo, desde Moncloa señalan que las relaciones entre ambos países son «estratégicas». Sin ir más lejos, España es el segundo país inversor en Brasil. En la visita de Lula, Sánchez ha celebrado «la vuelta» de Brasil y ha señalado otros retos que se deberán abordar de forma conjunta, como la emergencia climática. Asimismo, los ministros de los dos Ejecutivos han firmado varios memorandos de entendimiento en materia de Trabajo e Innovación.